Sube a 6 el número de víctimas tras desplome de aeronave de SEMAR en Texas

Seis personas fallecidas es el saldo actualizado tras el accidente de una aeronave perteneciente a la Secretaría de Marina (SEMAR), ocurrido el 21 de diciembre de 2025 en la ciudad de McAllen, Texas. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de una sexta persona que se encontraba hospitalizada en estado crítico tras el desplome de la unidad, la cual realizaba labores de transporte de personal y logística en territorio estadounidense.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), informó que el personal fallecido se encontraba en cumplimiento de sus funciones oficiales al momento del percance. Según los reportes iniciales, la aeronave presentó fallas mecánicas poco antes de intentar un aterrizaje de emergencia, lo que derivó en el impacto contra el terreno en una zona cercana al Aeropuerto Internacional de McAllen.

Respecto a las investigaciones, la dependencia federal detalló que se mantiene una estrecha colaboración con las autoridades de aviación de Estados Unidos para determinar las causas exactas del siniestro. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), gestiona el traslado de los cuerpos a territorio nacional para realizar los servicios fúnebres correspondientes y brindar apoyo integral a los familiares de las víctimas.

“Lamentamos profundamente la pérdida de nuestros elementos, quienes servían con honor y entrega a la nación”, declaró Morales Ángeles durante una breve intervención informativa. El funcionario federal precisó que la institución no escatimará recursos para esclarecer los hechos y garantizar que los deudos reciban las prestaciones de ley y el acompañamiento necesario ante el suceso.

La Administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó sus condolencias a las familias afectadas el mismo día del accidente. Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal instruyó a la SEMAR y a la SRE mantener informada a la ciudadanía sobre los avances de los peritajes técnicos, los cuales se estima podrían demorar varias semanas debido a la complejidad de la recolección de evidencia en el sitio del impacto.

Hasta el 23 de diciembre de 2025, no se han reportado más personas heridas vinculadas al incidente en McAllen, Texas. La SEMAR reiteró que los protocolos de mantenimiento de su flota aérea son rigurosos, por lo que el análisis de la caja negra y los restos de la unidad será fundamental para identificar si existieron omisiones o fallos imprevisibles en el sistema de navegación o propulsión de la aeronave.