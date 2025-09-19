$!Suena alerta sísmica por Simulacro Nacional

Este viernes 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas se activó la alerta sísmica por el segundo Simulacro Nacional de 2025. Este se realizó a 40 años del sismo de 1985 y a 8 del que se registró en 2017.
La alerta se activó en altavoces instalados en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala.
Además, se activó en celulares con un mensaje que indicó que se trataba de un simulacro para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto sin necesidad de pagar, sin tener internet y sin tener saldo.
Izan bandera por víctimas de sismo del 85 y 2017
La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes en la Plaza de la Constitución la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional a media asta, en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.
La Mandataria estuvo acompañada por Ricardo Treviño Trejo, Secretario de la Defensa Nacional; Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina; Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; y Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
También asistieron Hernán Cortés Hernández, Comandante de la Guardia Nacional; Omar García Harfuch; Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil; y Carlos Freaner Figueroa, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana.
Durante el acto solemne, elementos de las Fuerzas Armadas realizaron el protocolo de izamiento de la bandera y se guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas.