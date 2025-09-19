$!Suena alerta sísmica por Simulacro Nacional

Este viernes 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas se activó la alerta sísmica por el segundo Simulacro Nacional de 2025. Este se realizó a 40 años del sismo de 1985 y a 8 del que se registró en 2017.

La alerta se activó en altavoces instalados en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala.

Además, se activó en celulares con un mensaje que indicó que se trataba de un simulacro para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto sin necesidad de pagar, sin tener internet y sin tener saldo.