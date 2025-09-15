Suman 14 personas muertas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la volcadura y explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre, debajo del Puente la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, ha dejado un saldo de 14 personas muertas.

Según la última actualización de las autoridades de la Ciudad de México, a las 10:00 horas del lunes 15 de septiembre, se registraban 14 personas fallecidas, 39 hospitalizadas y 30 dadas de alta.

Del total de bajas, 12 de las 14 eran hombres, mientras que las dos restantes son mujeres. La Secretaría de Salud compartió que la víctima Jesús Joel Tovar García falleció en el Hospital General Rubén Leñero.

El empleado de una empresa de seguridad presentaba quemaduras en la mayor parte del cuerpo. Concluía su turno de 24 horas, por lo que se dirigía de regreso a su domicilio particular a bordo de un automóvil, cuando fue alcanzado por la explosión.

Después de ser atendido en el Hospital Emiliano Zapata, que se ubicaba cerca del sitio del siniestro, fue trasladado al nosocomio Rubén Leñero, en donde pereció.

Según la misma información, Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, había mantenido el contacto con las familias y había recorrido los hospitales donde se encontraban las personas que eran atendidas.