Suman 17 muertes de mexicanos en operativos de ICE en EU

El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que 17 connacionales perdieron la vida durante operativos o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde 2025, en ocho estados de Estados Unidos.

Detalló que el Gobierno de México presentó 20 denuncias por estos casos ante fiscalías estatales y distritales del país vecino, algunas de las cuales ya recibieron respuesta de las autoridades estadounidenses.

Según lo expuesto por Velasco Álvarez, ocho denuncias se interpusieron ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito.

Los fallecimientos ocurrieron en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

“Ya ustedes saben que son 17 personas han perdido la vida en estos operativos o bajo custodia de ICE, y se han presentado 20 denuncias que ya también ustedes conocen, ocho fueron presentadas ante fiscalía estatales, 12 ante fiscalías del distrito, en ocho estados ocurrieron estos fallecimientos”, declaró.

Respecto a las respuestas obtenidas, precisó que la fiscalía de Florida coincidió con la investigación realizada por el ICE y descartó abrir indagatorias adicionales.

“En el caso de Florida nos confirmó el Fiscal del Estado que coincidió con la investigación de ICE, por lo que no harán investigación adicional. En el caso de Texas, realizarán investigaciones adicionales en los casos ocurridos en sus condados”, agregó Velasco Álvarez.

La distinción entre ambas respuestas coloca a Texas como la única entidad, de las mencionadas, que abrirá procesos de revisión propios sobre los decesos registrados en sus condados, mientras el resto de las denuncias permanece en manos de las fiscalías correspondientes.

Los ocho estados señalados concentran algunas de las mayores poblaciones de origen mexicano en territorio estadounidense y han sido escenario de operativos migratorios intensificados desde 2025.

La SRE ha sostenido que el acompañamiento consular a las familias de las víctimas y el seguimiento a las denuncias continuarán mientras los procesos permanezcan abiertos en las fiscalías estadounidenses.