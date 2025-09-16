Suman 17 personas muertas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la volcadura y explosión de una pipa de gas -ocurrida el 16 de septiembre-, dejó un saldo de 17 personas muertas (15 hombres y 2 mujeres), debajo del Puente la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital de la República.

Según la última actualización de las autoridades de la CDMX, a las 10:00 horas del lunes 16 de septiembre de 2025, se registraban 17 personas fallecidas, 35 hospitalizadas y 31 dadas de alta.

Previamente, el ex Jefe de Gobierno y actual titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama, informó de un deceso en el Hospital de Avenida Zaragoza.

”El paciente, quien fue atendido en el Hospital Regional del ISSSTE, ‘Gral. Ignacio Zaragoza’, falleció luego de presentar falla orgánica múltiple. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, con quienes mantenemos contacto”, afirmó Batres Guadarrama, en su cuenta de la red social X.