Suman 20 congresos locales avales a reforma contra doble nacionalidad

La iniciativa de reforma constitucional que impide a personas con doble nacionalidad aspirar a la Presidencia de la República superó este 1 de octubre el umbral mínimo exigido para su ratificación, al reunir la aprobación de 20 congresos locales, tres por encima de las 17 legislaturas requeridas.

El requisito corresponde a la mitad más uno de las 32 entidades federativas del País.

Al rebasarlo, el proyecto quedó habilitado para su ratificación por el Congreso de la Unión y su posterior promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

El dictamen, impulsado por el Ejecutivo Federal, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La norma establece que cualquier persona que aspire a ocupar la Presidencia de la República, una Gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá contar de manera exclusiva con la nacionalidad mexicana.

En caso de poseer una segunda nacionalidad, deberá presentar la renuncia formal antes de solicitar su registro ante las autoridades electorales.

El primer aval local provino del Congreso de la Ciudad de México, que aprobó la minuta la noche del 29 de septiembre, horas después del respaldo otorgado por el Senado de la República ese mismo día.

A partir de esa votación, el proyecto registró un avance acelerado en el resto del País.

Las legislaturas de Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas sumaron su voto a favor en sus respectivos plenos.

Durante las discusiones locales, algunos congresos plantearon ampliar los alcances de la medida.

En Tamaulipas, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Humberto Prieto Herrera, propuso analizar si el criterio de exclusividad puede extenderse jurídicamente a cargos de elección popular de nivel municipal y legislativo local.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó el 30 de septiembre a los legisladores que votaron en contra del proyecto en el Senado y sostuvo que los titulares del Ejecutivo Federal sólo pueden tener una bandera, una patria y un pueblo a quien defender.

“Quien votó en contra quiere decir que están de acuerdo en que un Presidente tenga dos banderas, aún cuando represente al pueblo de México, con la historia del pueblo de México, es inexplicable”, declaró.

Con la mayoría de congresos locales alcanzada, el siguiente paso corresponde al Congreso de la Unión, que deberá emitir la declaratoria de constitucionalidad para que la reforma sea publicada en el DOF y entre en vigor.

Las legislaturas restantes podrán continuar con sus votaciones, aunque éstas ya no modificarán el resultado del proceso.