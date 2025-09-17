Suman 20 personas muertas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa; falleció chofer

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la volcadura y explosión de una pipa de gas -ocurrida el 10 de septiembre-, que dejó un saldo de 20 personas muertas (15 hombres y 2 mujeres), debajo del Puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Según la última actualización de las autoridades de la capital de la República, a las 10:00 horas del lunes 17 de septiembre se registraban 20 personas fallecidas, 31 hospitalizadas y 33 dadas de alta.

Asimismo, la noche del martes 16 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien era conductor de la pipa siniestrada y que se encontraba internado en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”.