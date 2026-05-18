Suman 22 detenidos por desaparición de cuatro turistas del EdoMex en Mazatlán

El Gabinete de Seguridad informó que suman 22 las personas que han sido detenidas por la desaparición en Mazatlán de cuatro integrantes de una familia del Estado de México.

La noche del pasado 3 de febrero, hombres armados privaron de la libertad a un grupo de seis turistas provenientes del Estado de México en el área de Cerritos, al norte de Mazatlán, cuando los visitantes realizaban un paseo a bordo de vehículos razer.

Posteriormente fueron liberados en el rumbo de El Habal una mujer y una menor de edad, pero de las cuatro personas del sexo masculino aún permanecen desaparecidas.

Las víctimas de desaparición son originarias de Santa Ana Ixtlahuaca, en el Estado de México.

Familiares se han manifestado en la Ciudad de México exigiendo a las autoridades su localización.

Este lunes, el Gabinete de Seguridad presentó un reporte de los avances de la investigación sobre ese hecho.

Indicó que en seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la desaparición de cuatro integrantes de una familia originaria del Estado de México en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, han implementado acciones coordinadas.

“(...) Permitieron la detención de 22 personas, nueve de ellas con participación directa en los hechos. Además, se ejecutaron siete cateos y se aseguraron 20 armas de fuego, más de 3 mil dosis de droga, vehículos, dinero en efectivo y equipo táctico”, apuntó.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad, afirmó, mantienen como prioridad la localización de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos.

Señaló que se continuará con las acciones de búsqueda e investigación para dar con su paradero y garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia.