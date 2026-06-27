Suman 277 registros en el proceso interno de Morena y aliados para coordinaciones estatales

Un total de 277 solicitudes de registro se contabilizaron al cierre de la etapa para las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación, de las cuales 123 se realizaron de manera presencial y 154 a través de la plataforma digital habilitada por la coalición.

La presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, compartió que el proceso, que integró a militantes de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, concluyó su recepción física a las 18:00 horas, manteniendo la vía electrónica abierta hasta el término de este sábado para completar el listado final de aspirantes.

“Tuvimos 123 registros de manera presencial, 154 registros realizados en línea. Es un global de 277 registros entre quienes se registraron por Morena, por el Partido del Trabajo o por el Partido Verde”, compartió Hernández Mora.

Durante los cinco días que duró la convocatoria, la participación incluyó tanto a perfiles con trayectoria legislativa y de dirigencia como a integrantes de la militancia de base.

La organización del evento estuvo bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Elecciones y contó con el acompañamiento de representantes de la Comisión de Honestidad y Justicia, quienes vigilaron el desarrollo de las jornadas para asegurar la transparencia del registro.

“Ha sido un proceso de registro interno exitoso, democrático, con mucho ambiente de unidad fraterno”, compartió.

Tras concluir esta fase inicial, la Comisión Nacional de Elecciones procederá con la revisión detallada de cada uno de los expedientes recibidos.

Este análisis tiene como objetivo verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria oficial; en caso de que algún perfil no acredite los puntos solicitados, la instancia partidista realizará la notificación correspondiente explicando los motivos de la determinación.

La etapa posterior consistirá en la aplicación de encuestas en viviendas para identificar a los perfiles que cuenten con el mayor respaldo y reconocimiento entre la ciudadanía.

Mientras se desarrolla la definición de las coordinaciones, las dirigencias han enfatizado la importancia de que los participantes mantengan el trabajo en territorio mediante asambleas informativas, buscando fortalecer la estructura del movimiento de cara a los próximos compromisos electorales y respaldando la continuidad del proyecto político actual.