Suman 321 mexicanos evacuados de Medio Oriente, por conflicto bélico entre EU e Israel contra Irán

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 321 connacionales han sido evacuados de Medio Oriente a consecuencia de la guerra que estalló en la región, y precisó que ninguno de ellos reporta daños a su integridad física.

Según la Cancillería, las evacuaciones se realizaron por rutas terrestres seguras y los connacionales procedían de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

La SRE advirtió que la cifra podría aumentar, dado que hay más personas programadas para salir con apoyo de las embajadas mexicanas en la zona, y que algunos países han abierto total o parcialmente sus espacios aéreos.

El conflicto bélico estalló el 1 de marzo de 2026, cuando se inició un enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que provocó el cierre del espacio aéreo en varios países de la región.

Según el reporte del Senador Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Senadores, había registro de 8 mil mexicanos —entre turistas y residentes— en Medio Oriente cuando inició el conflicto.

En el marco de las acciones de repatriación, la Embajada de México en Israel programó la salida de dos autobuses con destino a Egipto para las 10:00 horas del 5 de marzo de 2026, partiendo desde Tel Aviv y Jerusalén.

La representación diplomática informó que los interesados deberían cubrir los pagos correspondientes en Taba por los conceptos de salida de Israel, visa egipcia e ingreso a Egipto, país donde los vuelos operan con normalidad.

La SRE llamó a los connacionales que permanecen en Medio Oriente a tomar precauciones y acatar las recomendaciones de las autoridades locales, al tiempo que mantiene activas las gestiones diplomáticas para facilitar la salida de quienes así lo soliciten.