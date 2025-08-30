Suman 338 policías asesinados en el gobierno de Sheinbaum; estos son los estados con más casos

En casi 11 meses del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, 338 policías han sido asesinados en México, de acuerdo con datos recabados por la organización Causa en Común, del 1 de octubre de 2024 al 28 de agosto de este año.

De estos, 215 pertenecían a corporaciones municipales, 106 a estatales y 17 a federales.

En tanto, 198 fueron asesinados en activo y 93 fuera de servicio; 20 eran expolicías y de 27 no se tienen datos.

Los datos de Causa en Común se basan en carpetas de investigación del ministerio público e información periodística confirmada por las propias autoridades, cuyos datos señalan que, de los 338 policías asesinados, 314 eran hombres y 21 mujeres.

Policías asesinados en lo que va de 2025

En lo que va del año, 244 policías fueron asesinados en el país. De acuerdo con el reporte, la mayoría de los policías asesinados eran municipales (165), 63 eran estatales y 16 federales.

Del total, 138 perdieron la vida en funciones y 68 mientras se encontraban fuera de servicio.

Sinaloa es la entidad con más registros de policías asesinados (35), seguido de Guanajuato (28), Guerrero (21), Veracruz (16), Jalisco (12) y Tabasco (9). Solo Coahuila y Durango no registran ningún caso.

Según cifras de la misma organización, México cerró el 2024 con al menos 320 policías asesinados.