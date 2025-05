Suman casi 46 mil deportados por Trump; 14 mil están en centros para migrantes

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en lo que iba de su administración, el Gobierno de Estados Unidos, primero encabezado por Joe Biden y luego por Donald Trump, había deportado a 97 mil 950 migrantes.

Según datos difundidos durante su conferencia de prensa matutina, del total registrado, 45 mil 875 personas, casi el 47 por ciento, fueron expulsados entre enero y lo que iba de mayo de 2025, ya durante el mandato de Trump. De dicha cifra, 37 mil 471 eran mexicanos y 5 mil 511 de nacionalidad extranjera.

Al mostrar una gráfica, sostuvo que el número de deportaciones se había mantenido estable e incluso con cifras menores que las registradas en el cierre del Gobierno de Joe Biden.

”Estas son las repatriaciones diarias de mexicanos. Como ustedes pueden ver, más o menos se ha mantenido constante. Y, de hecho, previo, en diciembre, también hay más todavía deportaciones”, señaló.

”Hay menos repatriaciones. Han aumentado en las últimas dos semanas, eso sí hay que decirlo, principalmente en vuelos que llegan de Estados Unidos a Villahermosa, a Tapachula, al AIFA, pero no hay un aumento, por lo pronto”, insistió Sheinbaum Pardo, quien también rechazó que la política migratoria en México se hubiera militarizado.

Defendió el despliegue de la Guardia Nacional en labores de contención, tras asegurar que, a pesar de que dependía de la Secretaría de la Defensa Nacional, los elementos no tenían una formación castrense.

Fue cuestionada respecto a un informe de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se reconocieron avances en el caso de los menores migrantes, pero advirtió sobre la creciente militarización de la política en dicha materia.

”Pues no tienen razón. Tan es así, que la Secretaria de Gobernación [Rosa Icela Rodríguez Velázquez] y el Secretario de Relaciones Exteriores [Juan Ramón de la Fuente Ramírez] se pusieron en contacto con esta institución de Naciones Unidas, para explicarle lo que se hace en nuestro País”, dijo Sheinbaum Pardo.

”Están elementos de Migración, de Bienestar, de Secretaría de Gobernación, de todas las instituciones del Gobierno de México, apoyando a migrantes que están en tránsito. Repito, ha disminuido muchísimo. Pero no es cierto que hay una militarización de la política migratoria. Eso es falso”, enfatizó la Presidenta.

“Pues sí, la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública. Sí sería muy bueno que vieran en la Constitución que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, que sí, es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero tiene su propia Comandancia y tiene su propia formación”, insistió.

Además, explicó que existía un despliegue de 110 mil elementos de la Guardia Nacional en todo el territorio mexicano, ya que los elementos de dicha institución tenían bajo su responsabilidad tareas de vigilancia y apoyo a migrantes. “Pero no hay una militarización de la política migratoria, eso es falso”, reiteró.

Por otra parte, luego de que Sergio Salomón Céspedes Peregrina sustituyera a Francisco Garduño Yáñez en el Instituto Nacional de Migración, la Presidenta anunció que se realizaría una revisión integral a sus funciones y estructura, para determinar cuántos elementos adicionales se requerían e incluso la posibilidad de dividir algunas áreas.

”Estamos haciendo una revisión de la propia estructura del Instituto, porque tiene una parte que tiene que ver con regulación de las personas extranjeras que están en México, como estancia temporal o definitiva y su condición migratoria. Otra parte tiene que ver con la migración que se recibe en puertos, aeropuertos, todo tipo de espacios en donde llegan turistas y llegan mexicanos”, explicó.

”Y tiene otra parte, que tiene que ver con el apoyo migratorio a personas que cruzan nuestro País. Estamos fortaleciendo las distintas áreas, con la orientación siempre de protección a los derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, pero estamos revisando cómo podemos dividir las áreas de tal manera que cada una cumpla su función”, finalizó.

El 9 de mayo, la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez anunció que 14 mil 300 repatriados por el Gobierno de Estados Unidos, eran atendidos en los centros instalados por la administración encabezada por Sheinbaum Pardo.

Además comentó que, en total, habían sido repatriados 38 mil 065 mexicanos, además de 5 mil extranjeros. Sin embargo, expresó que algunas personas se negaban a ser apoyadas y que no se les podía obligar.

”Sí, 38 mil 065 mexicanos que han llegado repatriados, aparte están los más de 5 mil extranjeros. Pero en el caso de los que llegan y quieren ir a los centros de atención son los 14 mil 300”, reportó.

”Hay personas, como les decía, que llegan a la frontera, a la puerta y dicen ‘yo no quiero ir al centro de atención’, no se les puede obligar, tampoco a recibir cierto servicio o no. A veces llegan y solamente dicen sólo denme el kit para entrar al baño, hacer el aseo, cepillo de dientes, en fin, un jaboncito, y ya enseguida se van, no quieren esperar otros servicios o la tarjeta del bienestar paisano, en fin otro tipo de cosas”, expresó Rodríguez Velázquez.

”Pero sí efectivamente, los que llegan no todos quieren, o aceptan, y están en libertad de hacerlo”, dijo, quien también recordó que había 10 centros de atención del Gobierno Federal, ubicados en Tijuana y Mexicali, Baja California; San Luis Río Colorado y Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nueva Rosita, Coahuila; El Carmen, Nuevo León; así como en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas.