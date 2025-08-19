$!Suman más de 6 mil víctimas de extorsión en 2025; es la cifra más alta en 10 años

A un mes del inicio en México de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra 6 mil 880 víctimas de extorsión entre enero y julio de 2025, la cifra más alta en 10 años para un periodo similar. Las víctimas de este delito aumentaron 8 por ciento, al pasar de 6 mil 358 en los primeros siete meses de 2024 a 6 mil 880 en el mismo periodo de 2025. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, justifica el aumento en este delito debido al incremento en las denuncias tras implementarse la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

En 19 estados aumentaron las víctimas de extorsión, siendo Chiapas, Ciudad de México y Puebla las entidades donde se registró el alza más importante. Mientras, los estados que tuvieron la disminución más alta en este delito fueron Campeche, Durango y Oaxaca. Las víctimas de secuestro disminuyeron 18 por ciento en los primeros siete meses del año. En este periodo, se reportan 425 víctimas de este delito en el País. En Chiapas se incrementan casos de extorsión en 2025 De acuerdo con la última actualización del SESNSP, se registraron 6 mil 880 víctimas entre enero y julio de 2025. Con esto se rompieron dos años a la baja en este delito y se alcanzó la cifra más alta para víctimas de extorsión desde 2015. Las entidades que tuvieron el mayor aumento en las víctimas de extorsión fueron Chiapas, con un incremento de mil 980 por ciento; Ciudad de México, con un alza de 186 por ciento, y Puebla, con 100 por ciento. En total, este delito se incrementó en 19 estados y disminuyó en 12 entidades. Los estados que tuvieron las disminuciones más importantes fueron: Campeche, con 58 por ciento; Durango, con 45 por ciento, y Oaxaca, con 38 por ciento.