$!Supervisa Profepa construcción colapsada por marejadas en San Pancho, Nayarit

SAN FRANCISCO, Nayarit._ La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente desplegó personal de inspección en la comunidad costera de San Francisco, conocida como San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, para coordinar acciones de emergencia ante el inminente colapso de una edificación irregular provocado por el embate de recientes fenómenos meteorológicos en la región del Pacífico. Representantes de la Procuraduría ambiental se reunieron en la zona afectada con elementos de Protección Civil estatal y municipal para evaluar el grado de deterioro de la infraestructura dañada.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades locales, las fuertes marejadas y el oleaje provocados por el paso de tormentas y huracanes aceleraron la erosión en la franja costera, comprometiendo la estabilidad de cimentaciones que no contaban con las licencias ni los estudios de impacto ambiental correspondientes. “Ante la situación de colapso inminente de la construcción irregular en San Pancho, Nayarit, provocado por los huracanes y tormentas, Profepa acudió al sitio para encontrarse con las autoridades de Protección Civil. Acompañaremos los protocolos de emergencia que determinen para dar prioridad a la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas”, señala un comunicado oficial. “La Profepa continuará presente para apoyar y buscar que las medidas que se ejecuten tengan el menor impacto ambiental”.