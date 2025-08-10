Supervisa Sheinbaum avance del tren de pasajeros México-Pachuca; estaría listo en 2027

La construcción del tren de pasajeros México-Pachuca fue supervisada este domingo en Hidalgo por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La obra presenta un 4 por ciento de avance y se espera que esté lista para el primer semestre de 2027, para conectar a las familias de ambas ciudades.
“El tren, de esta forma, no solamente es una obra pública fundamental que va a generar empleos, que va a conectar ciudades, en esencia conecta familias, conecta desarrollo. Este tren queremos que esté listo en el primer semestre del 2027 y estamos trabajando en equipo”, informó, según un comunicado.
La Presidenta puntualizó que ya se encuentran liberados los derechos de vía para esta obra de más de 57 kilómetros, lo que va a permitir registrar un avance mayor en la construcción de esta línea.
Recordó que la inversión para conectar a la ciudad de Pachuca con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es de 47 mil millones de pesos; mientras que el tramo de Lechería al AIFA es de 27 mil millones de pesos.
Sheinbaum resaltó que la construcción de este tren es parte del Plan México, ya que va a facilitar la conectividad de los Polos de Desarrollo para el Bienestar en el País, específicamente el que se va a ubicar en el estado de Hidalgo, sobre un terreno de 950 hectáreas que permita el desarrollo industrial, de vivienda, escuelas y hospitales.
“Este terreno es un terreno del Gobierno del Estado de Hidalgo y la idea es que este terreno pueda ser un verdadero Polo de Bienestar, son alrededor de 950 hectáreas”, añadió.