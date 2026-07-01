Suprema Corte analizará la prohibición de cautiverio y espectáculos con mamíferos marinos

Con ocho votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer el análisis sobre la reciente reforma a la Ley General de Vida Silvestre, la cual prohibe la reproducción de mamíferos marinos en cautiverio y ordena su reubicación a corrales marinos.

Este caso es clave para definir el equilibrio entre el bienestar animal y los derechos comerciales de las empresas del sector.

El debate legal sobre la Ley General de Vida Silvestre

El Pleno reasumió su competencia para revisar los amparos promovidos por diversas empresas dedicadas a actividades recreativas y de delfinoterapia, entre ellas Convimar, Operadoras de Parques del Centro y el Centro Internacional de Mamíferos Marinos. El conflicto deriva de la publicación del decreto del 16 de julio de 2025, que modificó el régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones aplicables.

La reasunción de competencia fue avalada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, junto con Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.

La ministra María Estela Ríos González emitió el único voto en contra de la propuesta.

Durante la sesión, el secretario general de acuerdos de la SCJN, Daniel Álvarez Toledo, explicó que el punto central del debate será determinar si la reforma es una medida válida para proteger el derecho a un ambiente sano o si, por el contrario, vulnera derechos adquiridos de particulares.

Argumentos en la Corte: Bienestar animal vs derechos comerciales

Durante la sesión, el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien formuló la solicitud para que la Corte resolviera el caso, destacó la importancia de analizar el asunto desde la perspectiva del bienestar animal y la prohibición de maltrato establecidos en el artículo 4º de la Constitución.

Espinosa Betanzo detalló que las disposiciones impugnadas tienen “como objetivo prohibir la celebración de espectáculos fijos o itinerantes con mamíferos marinos, y la prohibición del aprovechamiento extractivo con fines comerciales o de subsistencia, permitiéndolo únicamente en casos justificados de investigación científica, enseñanza y conservación”.

El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía subrayó que con este asunto se evaluará si la prohibición es compatible con la libertad de comercio y trabajo, o si representa una limitación desproporcionada.

Finalmente, la ministra Loretta Ortiz Ahlf enfatizó que este caso permitirá profundizar en los parámetros de protección al medio ambiente frente a las autorizaciones previas de manejo de especies.

La SCJN busca, a través de este análisis, dictar un criterio que siente las bases sobre el uso y la explotación de mamíferos marinos en México.