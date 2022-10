Suprema Corte de Chile rechaza extradición de Mauricio Toledo a México

Con cuatro votos en contra y un sufragio a favor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Chile rechazó la solicitud de extradición de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez -ex Diputado federal del Partido del Trabajo, quien es requerido por las autoridades mexicanas por supuesto enriquecimiento ilícito.

El máximo tribunal chileno revocó la sentencia de primera instancia, tras establecer la improcedencia de la extradición del también ex Jefe Delegacional en Coyoacán, al no cumplirse en la especie el principio de mínima gravedad del delito, al sancionarse en Chile el enriquecimiento ilícito con una pena de multa y no con un año de reclusión.

Por ello fue revocada la determinación del ministro chileno Mauricio Silva Cancino, quien el 24 de diciembre de 2021 concedió la extradición a Chile del también ex Diputado local en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, cuyos padres son ciudadanos chilenos.

“Que el principal cuestionamiento efectuado por la defensa del requerido, dice relación con que en la especie no se cumpliría con el requisito contemplado en el art. 449 letra b) del Código Procesal Penal para conceder la extradición, esto es, el principio de mínima gravedad consagrado en el tratado de extradición que rige entre Chile y México, consistente en que los hechos sean sancionados, según las leyes de ambas partes, con una pena privativa de libertad cuyo mínimo sea superior a un año”, indica la resolución de la Suprema Corte chilena.

“Toda vez que el delito que se le imputa al requerido no es de aquellos que autorizan la extradición según los tratados vigentes, y siendo copulativas las exigencias contempladas en dicha disposición, la solicitud de extradición materia de análisis será desestimada”, se establece en el documento.

“Se revoca el fallo apelado antes individualizado y en su lugar se declara que se rechaza la solicitud de extradición formulada por los Estados Unidos Mexicanos respecto del ciudadano chileno-mexicano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, para su juzgamiento por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 275 del Código Penal del Distrito Federal Federal (Ciudad de México)”, señaló el máximo tribunal chileno.