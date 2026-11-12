Suprema Corte difundirá a diario fichas de búsqueda de personas desaparecidas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció este jueves una nueva estrategia para agilizar la localización de personas desaparecidas en México, mediante la difusión diaria de fichas de búsqueda a través de sus redes sociales, canal de televisión institucional y una nueva plataforma web oficial.

Esta iniciativa se lleva a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

La divulgación de las fichas se concentrará en tres vías principales: las cuentas oficiales de la Corte en redes sociales, la señal televisiva de Plural TV y un portal de consulta pública.



¿Cómo funciona el buscador de personas desaparecidas de la SCJN?

El nuevo micrositio web habilitado por el alto tribunal (https://busqueda-personas.scjn.gob.mx/) permite buscar e identificar registros mediante filtros como nombre, fecha, estado y municipio.

En paralelo, la SCJN actualizará diariamente la información en sus plataformas digitales y en la programación continua de Plural TV para maximizar la cobertura del programa.

En un comunicado oficial, las autoridades judiciales destacaron que el objetivo central es expandir el alcance de los expedientes para que la ciudadanía pueda aportar información relevante en las investigaciones de búsqueda de personas desaparecidas.



Resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda en México

Este proyecto se alinea con las acciones del gobierno Federal y la Segob, que para octubre de 2026 registraron un acumulado de 16 mil 414 personas localizadas a nivel nacional.

De acuerdo con el desglose de esa dependencia, tres mil 473 personas fueron ubicadas mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata; seis mil 939, a través de la Plataforma Única de Identidad —sistema que cruza bases administrativas para detectar trámites realizados con posterioridad a la fecha del reporte—; cuatro mil 788, en coordinación con los gobiernos estatales, y mil 214, mediante recorridos en campo de la CNB.

Las fichas difundidas forman parte del universo concentrado en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), plataforma pública en la que autoridades federales, estatales y la ciudadanía ingresan reportes que se actualizan de manera continua conforme avanza cada caso.

Un informe de la organización Data Cívica con corte a agosto de 2026 señala que, de 406 mil 362 casos registrados históricamente desde 1952, 133 mil 788 personas continuaban en calidad de no localizadas.