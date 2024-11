Suprema Corte está provocando problema constitucional con análisis de Reforma Judicial, dice Sheinbaum

Quien está provocando un problema constitucional y sobrepasa sus funciones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el análisis a la Reforma Judicial, señaló la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Dijo que independientemente de la decisión que los ministros tomen respecto a la reforma al Poder Judicial de la Federación, su gobierno ya tenía un plan.

“Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del constituyente. La Corte se está sobrepasando sobre sus funciones [...] Quien está provocando un problema constitucional, ni siquiera le quiero llamar crisis porque así le llaman nuestros adversarios”, enfatizó.

“¿Quién lo está provocando? La Corte, porque ahora resulta que la Presidenta de la República, dicen, que está provocando una crisis constitucional, osea cómo [...] Yo no me quiero adelantar, claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada, sea que decidan a favor o en contra”, señaló.

“La Corte de pronto con ocho ministros quieren cambiar lo que decidió el pueblo de México, el Constituyente. Todavía ayer el Ministro Juan Luis Gonzalez dice: ‘es que queremos una negociación’. ¿Con quién quiere una negociación? ¿Con la Presidenta? Si lo único que hace es publicar en el Diario Oficial de la Federación [DOF] lo que decide el Constituyente”, lo cual, según insistió Sheinbaum, es parte de la Constitución.

Criticó que González Alcántara Carrancá “siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución, o sea cómo, ¿cómo?”, por lo tanto, cuestionó: ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte”.

“Este ministro, que la verdad, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional”, agregó.

“De acuerdo con distintos constitucionalistas, que trabajan cerca de nosotros y con la consejera [Ernestina Godoy Ramos], formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el Diario Oficial, del cambio constitucional donde el artículo o el inciso 1 del artículo 61 de la ley de amparo hoy es constitucional”.

Indicó que si los ministros insistían en eliminar parcialmente la reforma constitucional, se debía saber que quien estaba cometiendo una falta era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, además, recibió un amparo de partidos políticos que no tenían personalidad jurídica y que en todo caso debieron acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“No podrían haberlo recibido por lo que decía la ley de amparo, pero ahora que es constitucional que el amparo no puede ser parte de la revisión de una reforma constitucional, deberían tomar esto en cuenta. Tercero: Ya fue publicada la reforma constitucional. Están legislando sobre una reforma constitucional porque el único poder para legislar son las cámaras de Diputados y la de Senadores”, insistió Sheinbaum Pardo.

EL proyecto

La SCJN hizo público, el 28 de octubre de 2024, el proyecto de sentencia que presentó el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, respecto a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos de oposición, en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación.

El proyecto -que resolvería las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC)-, fue hecho público por la SCJN, pero aún no estaba listado para ser discutido y votado en el Pleno del máximo tribunal constitucional, con un mínimo de ocho sufragios a favor, para ser aprobado.

El ministro planteó en su proyecto declarar la inconstitucionalidad de la elección por vía voto popular de jueces y magistrados, pero mantendría la de ministros, para poner fin a la “crisis constitucional”.