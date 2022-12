Surgimiento de enfermedades prendió alarmas durante 2022 en México y el mundo

Al respecto, el 29 de noviembre, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que la presencia de casos de meningitis en Durango podría haber sido por la contaminación de productos farmacéuticos. “Presuntamente el uso de ciertos productos farmacéuticos, agujas, catéteres, contaminó a las personas mediante procesos de anestesia”, aunque precisó que “no toda la anestesia que se ponga va a causar estos efectos, no es por el anestésico en sí mismo, sino porque posiblemente se contaminó, lo que no está claro es en qué parte del proceso se contaminó”.

Aunque no se cuenta con una vacuna contra el virus símico, la vacuna contra la viruela convencional es eficaz hasta en un 85 por ciento, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pero no está disponible ya que el antiviral se dejó de producir cuando se erradicó el virus humano, en 1980. Sin embargo, algunos países han anunciado que están considerando adquirir la vacuna convencional.

Virginia Sánchez Ríos, titular de la Secretaría de Salud del estado, detalló que la paciente se trató de una adulta mayor de 68 años de edad, quien presentó una variante no toxigénica, que ocasiona gastroenteritis, “pero no situaciones de gravedad, como sucede en otros países, donde esta enfermedad sigue siendo endémica”, por lo que, agregó, la paciente acudió a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde fue atendida y casi de inmediato se reportó como estable, por lo que se le indicó que podría continuar su tratamiento en casa.

RABIA

Pese a que México fue validado desde hace varios años como una nación libre del virus de la rabia transmitida de perros a humanos, durante este 2022, se presentaron algunos casos aislados.

El 11 de noviembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó a México como un país libre de rabia, virus Lyssavirus, transmitida de perros a humanos. Casi dos años después, el 6 de julio de 2021, el Gobierno mexicano celebró “15 años sin registro de casos de rabia humana transmitida por perros”.

A través de un reporte, la OMS, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), destacó que México era el primer país a nivel mundial en conseguir la validación por parte de este organismo internacional “por eliminar esta enfermedad como problema de salud pública”.

“México se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por haber eliminado la rabia transmitida por el perro como problema de salud pública”, se indicó en el reporte, en el que se destacó que tal situación no fue un “accidente”, ya que para lograrlo se requiere de “determinación política, planificación cuidadosa y ejecución meticulosa”, enfatizó Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

En su reporte, la Organización Mundial de la Salud explicó que para que México lograra eliminar los contagios de rabia de perros a humanos, desde los años 90 en el país se implementaron campañas masivas de vacunación en perros, mismas que eran y son hasta el momento gratuitas, así como sensibilización de la sociedad, vigilancia continua y diagnóstico oportuno, lo que derivó en una disminución de la enfermedad, por lo que “el país pasó de registrar 60 casos de rabia por perros en personas en 1990, a 3 casos en 1999 y cero casos desde el 2006”, destacó la OMS.

“Al eliminar la rabia humana transmitida por perros, México está mostrando al mundo que poner fin a las enfermedades infecciosas para las nuevas generaciones es posible y es el camino a seguir”, comentó la Doctora Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Directora Regional para las Américas de la OMS.

No obstante, pese a las previsiones que se han tomado, al menos cuatro personas han sido afectadas por el virus de la rabia durante este 2022, transmisión que, de acuerdo con autoridades de Salud y medios locales, se dio por medio de otras especies, como murciélagos y caballos. Por ejemplo, el 18 de abril, en Jalisco se reportó la muerte de un hombre de 41 años luego de que se contagió con este virus tras sufrir la mordedura de un murciélago.

La Secretaría de Salud de esa entidad emitió un comunicado en el que detalló que la víctima era un habitante del municipio de El Salto, quien el pasado mes de enero fue mordido por murciélago en la mano derecha, agresión que se registró en el municipio de Chapala.

“La rabia es una enfermedad infecciosa aguda causada por el virus Lyssavirus, ocasiona inflamación del encéfalo y tiene una alta letalidad. Se considera una zoonosis porque se trasmite al humano a través de animales infectados, animales domésticos como perros y gatos, por ganado bovino o por animales silvestres como pueden ser quirópteros (murciélagos), zorros o zorrillos, a través de la mordedura, rasguño, o el contacto de la saliva del animal con mucosas o la piel con una herida”, explicó la dependencia jalisciense.

Según información recogida por el portal El Sudcaliforniano, en Baja California Sur al menos tres personas fueron contagiadas de rabia luego de ser mordidas por caballos, sin embargo, como recibieron atención médica de manera pronta, los pacientes no sufrieron mayores complicaciones y sobrevivieron.

Información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), indica que pese a que la rabia es una enfermedad mortal es prevenible, ya que en caso de que exista la sospecha de ser portador del virus se debe buscar atención médica de inmediato o de lo contrario este puede afectar el sistema nervioso central y causar la muerte.

Los CDC subrayan que la rabia se propaga a través de mordidas o rasguños de un animal infectado, por lo que en varios países la rabia sigue presente en animales domésticos, como perros y gatos, que son los que, principalmente, contagian a los humanos.

Los primeros síntomas que una persona infectada con rabia presenta son similares a los de la gripe común, entre los que se encuentran la fiebre y el dolor de cabeza, pero conforme avanza el tiempo, aparecen signos como: náuseas, vómitos, confusión, salivación excesiva, dificultad para tragar, lo que a su vez provoca miedo al intentar beber líquidos. También se presentan alucinaciones, insomnio y parálisis.

HEPATITIS AGUDA INFANTIL

El pasado 5 de abril, Reino Unido reportó a la OMS los primeros 10 casos de hepatitis aguda infantil, enfermedad que afectó a menores de 10 años de edad, y quienes antes del contagio fueron reportados como sanos. Tres semanas después, los casos aumentaron a 169, mismos que tuvieron lugar en 11 países diferentes, la mayoría en Europa y Estados Unidos, según información del organismo de Salud a nivel mundial.

Por ello, la OMS emitió una alerta sanitaria y algunas recomendaciones para hacer frente a la enfermedad, que indicó, afecta a menores de entre un mes y 16 años de edad, previamente sanos, quienes desarrollan repentinamente hepatitis o inflamación del hígado a menudo causada por virus. La ictericia, la diarrea y el dolor abdominal fueron los síntomas que los afectados presentaron.

“La hepatitis leve es muy común en los niños después de una variedad de infecciones virales, pero lo que se está viendo en este momento es bastante diferente”, comentó en ese momento Graham Cooke, profesor de enfermedades infecciosas en el Imperial College de Londres. Algunos de los niños en el Reino Unido requirieron atención especializada y otros más necesitaron un trasplante de hígado.

La mayoría de los casos se produjeron en Europa, desde el pasado mes de enero, en países como Dinamarca, Inglaterra, Francia, Irlanda, Israel, Italia, los Países Bajos, Noruega, Escocia, España y Reino Unido, más tarde en Estados Unidos, en Illinois y Carolina del Norte. No obstante, en México también se reportaron al menos 21 casos de esta enfermedad.

El 17 de mayo, Hugo López-Gatell, Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud federal, habló respecto a los casos en el país, los cuales, sostuvo, fueron una cantidad “de casos identificados muy pequeña”, por lo que aseguró que dicha enfermedad no era “rápida propagación” en el país y, detalló que se estaban estudiando 17 casos en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), y se esperaba analizar cuatro más que se reportaron un día antes los estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Durango.

“El elemento positivo es que el análisis de los datos, tanto de México como del mundo, sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación”, comentó el Subsecretario en la habitual conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Respecto a la información emitida por la OMS sobre que no se había logrado determinar la causa del brote, ni que estuviera relacionado con otros tipos de hepatitis como la A,B, C, D y E, López-Gatell señaló que “ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o para descartar cuál es la causa de esta hepatitis, no se puede asegurar que sea infecciosa y no se puede descartar que sea infecciosa”.

El 20 de junio, el Gobierno de México emitió un comunicado en el que reiteró que no se había logrado determinar la causa de la misma, y que ninguno de los casos en México “tienen relación geográfica o por antecedentes de viaje”, por lo que en el país se “estableció una colaboración con las áreas epidemiológicas”, y se capacitó al “personal de salud y se tiene una mesa de trabajo para que los afectados reciban la mejor atención”.

Respecto a los síntomas, detalló que los menores pueden presentar coloración amarilla de la piel y los ojos; orina oscura y heces blanquecinas; dolor abdominal; diarrea y vómitos; debilidad; así como inflamación de estómago, por lo que exhortó a los padres y madres de familia estar al pendiente de los pequeños.

– Con información de AP, Europa Press, Xinhua y Romina Gándara.