Suspenden a policía de Salina Cruz, Oaxaca tras ser captada en video golpeando a mujer detenida

Una agente de la Policía Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, fue suspendida temporalmente luego de que se difundiera un video en el que se observa cómo golpea a una mujer detenida, informó el Gobierno municipal.

Este domingo circuló en redes sociales un video en el que se observa a elementos municipales detener y subir a una patrulla a una mujer, quien es pateada por una policía.

De acuerdo con el ayuntamiento, la intervención policial se dio tras un reporte ciudadano al 911 presuntamente realizado por una hija de la persona detenida, quien señaló que ésta la habría agredido con un arma blanca.

“La actuación registrada en video no corresponde a los protocolos de la Policía Municipal y será investigada conforme a los procedimientos institucionales”, por lo que la funcionaria de seguridad fue suspendida mientras se realizan las investigaciones.

La indagatoria se hará conforme al protocolo del Consejo de Honor y Justicia y la resolución por los hechos se dará a conocer a la ciudadanía, agregó el municipio.

“El Gobierno Municipal de Salina Cruz condena todo acto de abuso de autoridad, y reitera su compromiso con una corporación policial profesional. capacitada y respetuosa de los derechos humanos”.

Este caso recuerda al ocurrido en 2022 también en Salina Cruz cuando la joven Abigail Hay murió bajo custodia de la Policía Municipal, y que de acuerdo con la versión oficial se trató de un suicidio.

Desde entonces, su familia ha enfrentado un proceso judicial con irregularidades, demoras y revictimización: “en tres años no ha habido justicia; todos los responsables están libres y mi hija, en el panteón”, dijo José Luis Hay, padre de Abigail, en entrevista con Animal Político.