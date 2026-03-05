Suspenden audiencia de presunto coautor intelectual del asesinato del Alcalde Carlos Manzo

La audiencia inicial en la que se definiría la situación jurídica de Gerardo “N”, alias “El Congo”, presunto coautor intelectual del homicidio del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue suspendida este 5 de marzo luego de que el detenido presentó una emergencia cardiaca.

El juez de control aceptó la petición de la defensa para diferir el proceso hasta que el imputado se encuentre en condiciones médicas para comparecer.

La audiencia estaba programada en los juzgados de Penal de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto en Morelia.

Según información extraoficial, “El Congo” habría sufrido un infarto o una complicación relacionada con obesidad. Hasta este jueves, las autoridades no habían fijado nueva fecha para la diligencia y el imputado permanecía hospitalizado.

Gerardo “N” fue detenido el 2 de marzo pasado en el municipio de Apatzingán durante un operativo interinstitucional, según informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

El funcionario precisó que el también conocido como “El King Kong” operaba como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Uruapan y se desempeñaba como segundo al mando de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien ya fue vinculado a proceso como presunto autor intelectual del homicidio de Manzo Rodríguez y se encuentra recluido en el penal del Altiplano.

Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado de Michoacán, señaló que la investigación ubica a “El Congo” como uno de los coordinadores del ataque perpetrado el 1 de noviembre de 2025 contra el Alcalde independiente.

Según Torres Piña, el imputado formó parte del grupo de mensajería en el que se organizó el homicidio, con intervenciones antes, durante y después del evento.

“Hay conversaciones, si no mal recuerdo, dos audios del mismo Gerardo en esta charla previa de donde se daban indicaciones de ‘por aquí pueden salir, por aquí no’”, explicó el Fiscal estatal a medios de comunicación.

La FGE agregó que “El Congo” fungió como enlace directo entre “El Licenciado” y Ramiro “N”, quien fue el encargado de reclutar y adiestrar a los adolescentes que participaron materialmente en el ataque.

Según Torres Piña, el imputado habría pagado 4 mil pesos a un individuo conocido como “El Jaguar” para que entrenara a los atacantes.

Además, entre los teléfonos celulares incautados tras la detención se encontraron hojas que contenían lo que aparenta ser la nómina de operadores del CJNG en Uruapan: “El Licenciado” recibía 15 mil pesos por llevar la contabilidad; Alejandro Baruc “N”, alias “El Koz”, recibía 10 mil como comandante; mientras que escoltas, pistoleros y otros elementos percibían alrededor de 5 mil pesos.

Torres Piña señaló que la información contenida en los equipos telefónicos deberá pasar por un proceso de judicialización para extraerla legalmente, ya que podría fortalecer el caso.

“Lo importante de esto son los teléfonos que afortunadamente se lograron obtener. Estamos en el proceso de judicializar la información para extraerla legalmente porque nos va a ayudar mucho en las investigaciones”, declaró el funcionario, quien calificó a “El Congo” como un mando delincuencial de importancia para la célula regional del CJNG.

La FGE buscará imputar a Gerardo “N” por su presunta coautoría intelectual en el homicidio de Manzo Rodríguez, así como por actividades de extorsión y cobro de cuota a productores de aguacate y limón de la región, además de su probable participación en secuestros y otros homicidios.

Respecto a posibles vínculos con el asesinato del productor limonero Bernardo Bravo, Torres Piña aclaró que hasta el momento no existe relación confirmada con ese caso.

La detención de “El Congo” en Apatzingán se interpretó por la propia Fiscalía como un intento de refugiarse en esa zona luego del crimen contra el Alcalde.

Torres Piña precisó que en 2022 Gerardo “N” ya había sido detenido en un operativo realizado en el municipio de San Juan Nuevo Parangaricutiro, colindante a Uruapan, vinculado a un objetivo criminal conocido como “El Pantera”, pero fue puesto en libertad.

Con la detención registrada el 2 de marzo, la cifra de personas aprehendidas en relación con el homicidio de Manzo Rodríguez superó la veintena.