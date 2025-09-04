Suspenden clases en Baja California Sur y Sonora por huracán Lorena; estos son los albergues habilitados

El huracán Lorena, de categoría 1, se ubica hasta las 18:00 horas de este miércoles, a 200 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y se prevé que deje a su paso lluvias intensas en Sinaloa y Sonora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En su último reporte, la dependencia señaló que Lorena presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de 160 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 10 km/h.
Además, indicó que el huracán podría evolucionar a categoría 2 durante la noche del miércoles o la madrugada del jueves y tocaría tierra durante la mañana del viernes en el occidente de Baja California Sur. Prevén que cruce la península de Baja California para alcanzar después las cosas de Sonora el sábado.
Pronostican lluvias por huracán Lorena
El SMN informó que el huracán Lorena provocará lluvias intensas —75 a 150 mm— en estos estados:
- Baja California Sur (centro y sur)
- Sonora (centro y sur)
- Sinaloa
En tanto, prevén lluvias muy fuertes -50 a 75 mm- en estas entidades:
- Baja California
- Nayarit
- Jalisco
Asimismo, pronosticó rachas de viento de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur, mientras que de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco, “así como oleaje elevado de 4.5 a 5.5 metros de altura en las costas del sur de Baja California Sur y de 2 a 3 metros en costas de Nayarit y Sinaloa”.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos consideró un posible escenario en el que Lorena podría mantenerse más tiempo en el océano Pacífico, por lo que no descartan cambios en su trayectoria, así como en su intensidad.
Entre las principales recomendaciones a la ciudadanía se encuentran: evitar cruzar ríos, arroyos o pasos de agua, no transitar cerca de laderas que puedan registrar deslizamientos, retirar de azoteas objetos que los vientos puedan arrastrar, limitar la movilidad ante lluvias intensas y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.
Suspenden clases y activan refugios por huracán Lorena
Por su parte, el gobierno de Baja California Sur anunció la suspensión de clases el jueves 4 y viernes 5 de septiembre, para el turno matutino y vespertino en el sur de los municipios de San Quintín y San Felipe en todos los niveles educativos.
Del mismo modo, en Sonora se decretó la suspensión de clases en todos los niveles educativos de los 72 municipios desde este miércoles y hasta el próximo 5 de septiembre.
Se habilitaron los siguientes refugios temporales en Baja California Sur:
Cabo San Lucas
Escuela Preparatoria CBTIS No. 256 C. Puerto Chileno e/Chapultepec y Los Pinos. 600 personas
Escuela Primaria Héroes de 1847 C. Vía Láctea e/Cosmos y Constelación. 220 personas
Esc. Telesecundaria No.29 Bismark Carmen Fisher Cota C. Vía Láctea e/Atmósfera y Aerolito. 225 personas
Esc. Primaria Fernando I. Cota Sandez C. Sol e/Luna y Vía Láctea. 250 personas
Esc. Primaria Lázaro Cárdenas del Río C. Palma Edulis esq. Blanca Palma Abanico. 340 personas
Esc. Secundaria Técnica No. 19 Blvd. Palma Abanico. 280 personas.
San José del Cabo
Escuela Primaria Valentín Gómez Farías C. Valentín Gómez Farías. 180 personas
CECYTE Plantel No. 04 C. Pescadores. 160 personas
Escuela Primaria Jacinto Rochin Pino C. Luis Castro Arballo esq. Roberto Palacios Magro. 280 personas
Escuela Secundaria Técnica No. 14 C. Colima e/Chihuahua y San Luis Potosí. 480 personas
Escuela Primaria Paula Olachea Montejano: C. Potreros esq. Guayacanes. 140 personas
Escuela Primaria Estado de Campeche: C. Delfin. 100 personas
Escuela Primaria Felipe de Jesús Pedraza: Blvd. Forjadores e/Punta Arenas y Punta Gorda. 120 personasMiraflores
Escuela Secundaria Alfredo Green González: C. Libertad esq. Camino Agua Caliente. 360 personas
Delegación de Miraflores: C. Libertad esq. Av. Unión. 240 personas
Santiago
Escuela Primaria Andrés Quintana Roo: C. Guadalupe Victoria. 100 personas
Escuela Primaria 15 de mayo: Carretera Federal LPZ-SJc. Subdelegación: El Campamento. 150 personas
Escuela Primaria Constituyentes de Querétaro: Domicilio conocido. Subdelegación: Buena Vista. 25 personas
La Ribera
Escuela Primaria Francisco Cota Moreno: Domicilio conocido. Subdelegación: Santa Cruz. 50 personas
Refugios habilitados en Hermosillo
Colonia Combate • Hábitat Combate: Ocotlán entre Atononilco y Jalisco
Colonia Olivos • Hábitat Olivos: Álamo Blanco entre Ave. Magnolia y Ave. Olivo
Colonia Cuatro Olivos • Hábitat Cuatro Olivos: Callejón Reforma entre Callejón Aguascalientes y Callejón Sinaloa • Hábitat Solidaridad II: Callejón Reforma entre Callejón Aguascalientes y Callejón Sinaloa
Colonia Solidaridad • Gimnasio Solidaridad: Blvd. Antonio Quiroga y Blvd. Lázaro Cárdenas
CAFV • Escuela Primaria: Callejón 3 entre Callejón 2 y Callejón 4
Casa Puebla • Ubicación no especificada.
Refugios en Miguel Alemán y Bahía de Kino
Miguel Alemán • Hábitat Solidaridad I: Calle Margarita Maza de Juárez entre Callejón Sinaloa y Callejón Sonora • Rosario Ibarra de Piedra y José María Morelos y Leona Vicario
Bahía de Kino • Escuela Fermín Trujillo Fuentes: Calle Mar de Cortés y Calle Mar de Bering