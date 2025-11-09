Suspenden clases presenciales en 34 municipios de Hidalgo por pronóstico de mal clima

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo emitió un comunicado para informar la suspensión de actividades académicas en 34 municipios este lunes 10 de noviembre, debido a las “condiciones climáticas adversas”.

Esta decisión, determinada por la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, se tomó con base en los reportes meteorológicos que indican que habrá fuertes lluvias, vientos y heladas en los próximos días.

La suspensión de clases aplica para todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas.

Los 34 municipios donde aplicará la medida se encuentran en las regiones con alerta meteorológica, que incluyen la Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra Otomí-Tepehua.

Estas son las demarcaciones que no tendrán actividades académicas:

Acaxochitlán, Agua Blanca, Atlapexco, Calnali, Cardonal, Chapulhuacán, Eloxochitlán, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla, Jacala, Jaltocán, Juárez Hidalgo, La Misión, Lolotla, Metztitlán, Molango, Nicolás Flores, Pacula y Pisaflores.

También en San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zacualtipán y Zimapán.

Durante la suspensión, las actividades escolares se desarrollarán a distancia conforme a las posibilidades de cada plantel, y se volverá a las aulas cuando las condiciones meteorológicas no representen un riesgo, siguiendo las precauciones necesarias.

En octubre, las fuertes lluvias causaron múltiples afectaciones en diversos estados, entre ellos Hidalgo, donde al menos 42 municipios tuvieron daños; hubo 314 incidencias en la red de caminos y 22 personas murieron, mientras que nueve continúan desaparecidas.