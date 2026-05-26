Suspenden clases presenciales en cuatro municipios de Colima tras enfrentamientos y bloqueos

La Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, anunció la suspensión de clases presenciales este martes 26 de mayo en los municipios de Tecomán, Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán, luego de los hechos de violencia registrados este lunes y el operativo de seguridad desplegado en la región.
Hasta el momento, se informó que la medida aplicará únicamente para este martes, cuando las actividades escolares se desarrollarán en modalidad virtual debido a las afectaciones en la circulación carretera derivadas de los enfrentamientos y bloqueos registrados principalmente en Tecomán.
“Dados los hechos ocurridos en algunos puntos de Tecomán, que han complicado la circulación carretera, por un operativo en curso en dicho municipio, he tomado la decisión de que el día de mañana las clases se lleven a cabo en la modalidad virtual”, informó la Mandataria en un mensaje difundido en redes sociales.
Vizcaíno agregó que las autoridades educativas ya notifican a las comunidades escolares correspondientes y aseguró que el Gobierno estatal continuará informando “con transparencia al pueblo de Colima” sobre las decisiones tomadas ante la situación de seguridad.
Violencia y operativo en Tecomán
Los hechos de violencia comenzaron en las inmediaciones de la comunidad de Caleras, en Tecomán, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a atender un reporte recibido a través del número de emergencias 911.
Según la información oficial, civiles armados atacaron a agentes de la Policía Investigadora, quienes repelieron la agresión. El primer enfrentamiento dejó dos policías lesionados, uno de ellos de gravedad, así como un presunto agresor abatido.
Tras el ataque, corporaciones estatales y fuerzas federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, desplegaron un operativo coordinado en distintos municipios para localizar a los responsables.
Durante las acciones de seguridad se registraron nuevos enfrentamientos armados y el incendio de varios vehículos, presuntamente utilizados para bloquear vialidades y dificultar el avance de las autoridades. Más tarde, el Gobierno estatal confirmó la muerte de un segundo agresor y la captura de un ciudadano estadounidense con una orden de aprehensión por homicidio en su país.