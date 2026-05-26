Suspenden clases presenciales en cuatro municipios de Colima tras enfrentamientos y bloqueos

La Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, anunció la suspensión de clases presenciales este martes 26 de mayo en los municipios de Tecomán, Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán, luego de los hechos de violencia registrados este lunes y el operativo de seguridad desplegado en la región.

Hasta el momento, se informó que la medida aplicará únicamente para este martes, cuando las actividades escolares se desarrollarán en modalidad virtual debido a las afectaciones en la circulación carretera derivadas de los enfrentamientos y bloqueos registrados principalmente en Tecomán.

“Dados los hechos ocurridos en algunos puntos de Tecomán, que han complicado la circulación carretera, por un operativo en curso en dicho municipio, he tomado la decisión de que el día de mañana las clases se lleven a cabo en la modalidad virtual”, informó la Mandataria en un mensaje difundido en redes sociales.