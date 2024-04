La Cámara de Diputados suspendió la discusión de la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, después de que la bancada del PAN denunció modificaciones al dictamen aprobado el lunes 15 de abril por la Comisión de Seguridad Social.

La oposición alertó de la gravedad de que un dictamen sea diferente al aprobado y tenga más de 10 cambios, por lo que exigió una revisión de manera urgente.

Ante ello, el legislador morenista Ignacio Mier, uno de los autores de la iniciativa, pidió declarar un receso para cotejar el dictamen.

Frente a las múltiples críticas, Mier declaró que se trató de un “error humano” y aclaró que la Gaceta Parlamentaria publicó el proyecto de dictamen y no el dictamen aprobado.

“Hay en el proceso legislativo o en la vida, como en todas las actividades, cometen errores humanos donde no hay dolo no hay premeditación y lo que aprobamos dentro de la sesión de la comisión, ayer lo admitimos nosotros también, era que lo que aprobó la comisión y turnó delante el equipo técnico a la mesa directiva, no corresponde, la gaceta publicó el proyecto de dictamen y no el dictamen aprobado, lo de menos era haber presentado, con la autorización del pleno, una reserva o una adenda”, señaló.