Suspenden exportación de ganado de Sonora a EU por sospecha de fiebre aftosa

La Unión Ganadera Regional de Sonora informó que este 16 de octubre se detuvo de manera temporal el proceso de exportación de ganado hacia los Estados Unidos, derivado de la detección de una lesión (afta) en un animal durante la inspección.

La medida se adoptó debido a que la presencia de dicha marca coincide con los síntomas de la fiebre aftosa, enfermedad catalogada como de reporte obligatorio ante las autoridades sanitarias.

Como parte de los protocolos establecidos, especialistas de la Comisión Comiprotomaria tomaron una muestra del afta que será enviada a un laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en la Ciudad de México para descartar la presencia de este padecimiento, cuyos síntomas pueden ser confundidos con los de la estomatitis vesicular, enfermedad que no representa un riesgo zoosanitario.

La organización indicó que se regresó a su lugar de origen a todo el ganado que se encontraba en las instalaciones de la estación cuarentenaria y se bloqueó temporalmente el ganado para exportación durante sesenta días a través del Registro Electrónico de Movilización.

Asimismo, personal de la Unión realiza trabajos de desinfección y limpieza en las instalaciones como medida preventiva.

La administración señaló que, en caso de que los resultados de laboratorio confirmen que el caso es negativo a fiebre aftosa, las actividades de exportación se reanudarán el próximo martes, operando conforme al calendario establecido por la aplicación de citas de la institución.

Ante esta situación, la dependencia realizó un llamado a los médicos veterinarios para que redoblen sus esfuerzos en las inspecciones en origen, permitiendo identificar y reportar oportunamente este tipo de hallazgos a las autoridades sanitarias.

¿Qué es la fiebre aftosa?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), México es libre de la fiebre aftosa desde 1955.

Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, así como a búfalos, ciervos y jabalíes, entre otros; caracterizada por provocar vesículas y erosiones en boca y patas de los animales afectados.

Esta enfermedad se encuentra en algunos países de Sudamérica, Asia y África.

Es causada por un virus del género Aphthovirus de la familia Picornaviridae, el cual posee siete serotipos inmunológicamente distintos (A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3 y Asia1).

El virus se encuentra en secreciones y excreciones de los animales infectados (aire expirado, saliva, leche, semen, orina y heces), aunque los niveles más elevados se encuentran en el líquido vesicular. Puede transmitirse por contacto directo o por medio de fómites, como personas, vehículos, material o equipo, incluso por medio del aire bajo condiciones climáticas favorables.

Según datos de Senasica, entre lo signos clínicos los bovinos presentan vesículas y erosiones en encías, lengua, banda coronaria, espacio interdigital y pezones, asimismo manifiestan fiebre, depresión, falta de apetito, descarga nasal mucoide, excesiva salivación, chasquido de labios y dificultad para caminar; las hembras también presentan abortos, inflamación de la ubre y disminución de la producción láctea.

Los porcinos muestran los mismos signos aunque son menos evidentes, no obstante las erosiones que se encuentran en sus pezuñas son más graves y dolorosas, por lo que no pueden mantenerse de pie. En ovinos y caprinos los signos clínicos pasan desapercibidos, aunque algunos animales jóvenes pueden morir a causa de una insuficiencia cardiaca.

Sonora había reanudado exportaciones de ganado tras gusano barrenador

Sonora se convirtió este lunes 24 de agosto en la primera entidad de la frontera norte en reanudar la exportación de ganado a Estados Unidos, con el cruce de las primeras cabezas por el puerto fronterizo de Agua Prieta-Douglas, tras el cierre impuesto por la alerta sanitaria del gusano barrenador.

La reapertura fue encabezada desde Agua Prieta por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador destacó que el regreso al mercado estadounidense fue resultado del trabajo conjunto entre los gobiernos federal y estatal, las autoridades sanitarias, los productores y los organismos ganaderos.

Sonora es uno de los principales exportadores de ganado bovino de México. Tan solo en 2024 exportó un récord de 354 mil 480 cabezas, operación que generó una derrama económica superior a 4 mil 561 millones de pesos para los ganaderos sonorenses.

La actividad representa una fuente fundamental de ingresos para alrededor de 34 mil ganaderos y sus familias, además de miles de empleos y servicios vinculados a la cadena productiva.