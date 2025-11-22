$!Suspenden hoteles y establecimientos en Tulum, Quintana Roo, por no exhibir precios y costos excesivos en alimentos

La Procuraduría Federal de Consumidor realizó operativos en conjunto con la Secretaría de Turismo por las denuncias de usuarios de incrementos excesivos en el precio de productos básicos y servicios turísticos en Tulum, Quintana Roo, por lo que colocó sellos de suspensión debido a que no se presentaban en exhibición los precios, lo que es una violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor. En un comunicado, la procuraduría informó que visitó 29 establecimientos: cinco tiendas de autoservicio, cinco tiendas de conveniencia, cinco farmacias, cinco hoteles y nueve restaurantes y cafeterías. Además de 22 dentro del Parque Jaguar en hoteles, clubes de playa y restaurantes. En ese tenor, se detectó que el precio promedio de una habitación sencilla de hotel es de 3 mil 577.50 pesos, el mínimo es de mil 200 y el máximo de 10 mil 569. En este concepto el llamado “Hotel Mi amor” fue el que registró el precio más caro.

“El precio promedio de la habitación doble hallado fue de 4 mil 771.94 pesos, un mínimo de 2 mil 200 y un máximo de 13 mil 860. En este rubro el ‘Hotel Diamante K’ fue el de mayor precio. Los precios son significativamente altos en comparación con los hoteles del Centro de Tulum, donde el precio de una habitación sencilla oscila entre los 600 y mil 200 pesos y la habitación doble entre 700 y mil 400”, señaló la dependencia. Precisó que a los hoteles “Diamante K”, “Pocna Tulum”, “Villa Pescadores” y “Cabañas Playa Condesa Tulum” se les colocó sello de suspensión debido a violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor ya que no exhibían tarifas, no contaban con términos y condiciones de prestación de servicios, inducían al pago de propina o no contaban con notas o comprobantes del servicio de hospedaje prestado; no se ofrecían precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera y los platillos en idioma distinto al español. “Los hoteles ‘Kore Tulum’ y ‘Villa Miramar Tulum’ se encontraron sin actividad comercial al momento de la visita y en el primero informaron que desde el mes de junio aproximadamente determinaron cerrar por poca ocupación”.



Alimentos y bebidas en Tulum Profeco realizó un monitoreo de 11 productos de alimentos y bebidas comprobó la existencia de precios excesivos como en el caso del guacamole por el que los turistas pueden llegar a pagar hasta 280 pesos por una orden, un mínimo de 160.00 y un promedio de 226 pesos. “Lo mismo ocurrió en el caso de una hamburguesa sencilla por la que se puede cobrar a los turistas más de 400 pesos. Su precio promedio es de 270.00 y el promedio de 348.18 pesos. Una orden de tres tacos (de carne asada pastor o bistec) también pueden llegar a costar 400 pesos, 306.31 en promedio o 240 mínimo”, señaló. Agregó que tres quesadillas de queso, pollo o carne pueden costar 120 mínimo, 201 en promedio y 290 máximo. Precio de productos rebasan promedio nacional En ese sentido, personal de la Procuraduría desplegado en Tulum también realizó ocho verificaciones y siete vigilancias mediante las que requirió información con la finalidad de encontrar variaciones en los precios. “Las verificaciones se llevaron a cabo en el Súper San Francisco de Asís, Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V., Chedraui Tulum, Comercializadora Farmacéutica del Sureste S.A. de C.V., Farmacon, S.A. de C.V. y Proveedora del Panadero, S.A. de C.V. (Abarrotes). Se realizaron suspensiones en los establecimientos, excepto en Farmacon, principalmente por la no exhibición de precios, e información respecto a las garantías y devoluciones”, precisó.