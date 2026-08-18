Suspenden líneas telefónicas este 18 de agosto: cómo reactivar y próximas fechas

Las líneas telefónicas terminadas en 0 que no fueron vinculadas por los usuarios a su CURP comenzaron a ser suspendidas y el proceso concluirá este 18 de agosto; sin embargo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) precisó a quienes no realizaron este procedimiento en el plazo establecido que su línea no será cancelada ni se ha perdido.

Señaló que para poder reactivar el servicio solo es necesario completar el proceso de registro ante la respectiva compañía telefónica. El trámite puede realizarse por internet desde el propio teléfono o de forma presencial en centros de atención a clientes. El acceso a las plataformas de registro no requiere saldo, no consume datos móviles y funciona aun con la línea suspendida, agregó la CRT.

¿Cómo se puede realizar la vinculación?

- El usuario debe ingresar a la plataforma de su compañía telefónica desde su celular. Este trámite se puede realizar incluso si la línea está suspendida o no cuenta con saldo, pues la navegación en estos sitios no consume datos.

- De forma presencial, los usuarios deberán acudir directamente a cualquier centro de atención a clientes de su compañía.

La CRT habilitó una página (registratulinea.crt.gob.mx) en la que se encuentran los sitios oficiales de las compañías telefónicas para realizar la vinculación.

Para realizar este procedimiento es necesario presentar una identificación oficial vigente con CURP. La comisión destacó que no se almacenarán datos biométricos.

Fechas límite

De acuerdo con el calendario emitido por la Comisión Reguladora, el proceso se dividirá de forma escalonada, tomando en cuenta el último dígito del número celular de cada persona usuaria. Las fechas límite para concretar el trámite son las siguientes:

0 – 15 de agosto

1 – 31 de agosto

2 – 15 de septiembre

3 – 30 de septiembre

4 – 15 de octubre

5 – 31 de octubre

6 – 15 de noviembre

7 – 30 de noviembre

8 – 15 de diciembre

9 – 31 de diciembre

La suspensión de líneas telefónicas se aplicará de manera gradual en las 72 horas posteriores al plazo establecido, destacó la Comisión Reguladora.

“No se pierde el número”

Norma Solano Rodríguez, presidenta de la Comisión Reguladora, dijo este lunes que se encuentran en el proceso de suspensión de líneas junto con las compañías desde la madrugada del domingo y se prevé que concluya este martes. Detalló que los usuarios a los que se les suspenderá la línea telefónica están recibiendo un mensaje SMS de aviso, el cual los redirigirá al registro.

“No se pierde el número, no se cancela la línea; (solo) no puedes hacer llamadas, no puedes usar datos móviles, no puedes mandar mensajes, pero una vez que se vincula, se reactiva el servicio y conservas tu número telefónico normal”, señaló la comisionada presidenta en entrevista en Así Las Cosas con Gabriela Warketin.