Suspenden movilidad en 24 municipios de cuatro estados por huracán Simón

El Gobierno de México ordenó la suspensión temporal de la movilidad y de las actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas del 10 de octubre de 2026 en 24 municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, ante el avance del huracán Simón, que se mantiene en categoría 4 de la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano.

La medida fue anunciada por Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), desde el puesto de comando instalado en la base naval de Puerto Vallarta, Jalisco, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en coordinación con los gobernadores de las cuatro entidades.

En Jalisco la disposición comprende Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende. En Colima aplica en Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala; en Michoacán, en Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas; y en Nayarit, en Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla.

Según el reporte de las 09:00 horas del 10 de octubre de 2026, el centro del ciclón se localizó a 185 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con desplazamiento hacia el norte a 6 kilómetros por hora. El sistema registró vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 kilómetros por hora.

La CNPC previó que el impacto en tierra ocurrirá durante las primeras horas del domingo 11 del mismo mes y año, en la franja comprendida entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.

“Ante el paso del huracán Simón, categoría cuatro, y con el propósito de salvaguardar la vida y la integridad de la población, se ha determinado implementar medidas extraordinarias de prevención, entre ellas, la suspensión temporal de la movilidad en actividades no esenciales en los municipios”, declaró Velázquez Alzúa en un mensaje en video.

Las medidas incluyen el cierre de comercios y de actividades recreativas, la restricción del tránsito vehicular en carreteras y vías cercanas a cauces de agua, y el traslado a refugios temporales de quienes habitan en zonas inundables, laderas inestables o viviendas vulnerables antes de la hora límite.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias extraordinarias en Jalisco, Colima y Michoacán durante el fin de semana, con acumulados que podrían superar los 350 milímetros en Guerrero, la costa michoacana, todo el territorio colimense y el litoral jalisciense, con riesgo de incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones urbanas y encharcamientos.

La suspensión permanecerá vigente durante el periodo de mayor riesgo asociado al paso del meteoro y hasta que las autoridades competentes informen que existen condiciones de seguridad para reanudar las actividades. Previamente, las autoridades jaliscienses suspendieron clases en 22 municipios, cerraron el puerto de Barra de Navidad y ordenaron evacuaciones preventivas en Cihuatlán, mientras que en Nayarit el gobierno estatal suspendió labores para el lunes 12 del mismo mes y año en 12 municipios.