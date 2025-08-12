Suspensión de operaciones en AICM por lluvias deja más de 19 mil pasajeros afectados y vuelos cancelados

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó este martes que 19 mil 500 pasajeros resultaron afectados por la suspensión de sus operaciones derivada de las intensas lluvias registradas durante esta madrugada en la capital del País.

Las operaciones de aterrizaje y despegue fueron suspendidas temporalmente a las 02:13 horas, debido a que las instalaciones del AICM resultaron afectadas por las inundaciones tras las lluvias. La terminal aérea detalló que 16 vuelos fueron desviados, tres se encuentran cancelados y 120 presentan demoras.

“Alrededor de las 02:13 horas se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue, manteniéndose esta condición hasta la reapertura de la pista 5 Izquierda – 23 Derecha a las 06:00 horas”, publicó la terminal.

“A partir de las 11:00 horas se abre la pista 05 derecha – 23 izquierda, con lo que se normalizan en su totalidad las operaciones áreas“, agregó en otra publicación.

El aeropuerto señaló que personal especializado con apoyo de motobombas de succión y barredoras de circulación de aire tipo aeroportuaria laboraron para retirar el agua y “recuperar la capacidad operativa a la brevedad”.

La terminal aérea se encuentra en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

“(Estos eventos) podrían repetirse en los próximos días conforme a los pronósticos oficiales. Se solicita a los usuarios mantenerse informados con sus aerolíneas sobre el estatus de sus vuelos, y a la ciudadanía, estar atenta a los avisos que se emitan por parte de las autoridades”, pidió el AICM.

“Perdí 20 horas de mi vida”

Pasajeros con vuelos nacionales e internacionales permanecieron varados ayer en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras las fuertes lluvias que también se registraron la tarde del domingo.

Uno de ellos fue un pasajero de 18 años, quien actualmente estudia su último año de preparatoria y prefirió dar su testimonio de manera anónima para Animal Político. Él tenía que viajar a Tijuana con su mamá, pero su vuelo fue cancelado desde el domingo a causa de las lluvias.

El pasajero contó este lunes que el pasado 10 de agosto llegó al AICM desde las 4:00 de la tarde para registrarse, porque su vuelo salía a las 6:00. Sin embargo, por las lluvias, se retrasó para las 8:00 de la noche y 10 minutos después fue cancelado.

“Para mí es algo malo porque tengo escuela. Tengo 18 años y desde ayer tenía que estar en Tijuana, pero me lo cancelaron (...) Al momento llevo 20 horas esperando”, añadió.

De acuerdo con su relato, fueron 8 horas esperando por el vuelo que cancelaron y luego 12 horas en la fila para que le dijeran que había sido reprogramado para este lunes.