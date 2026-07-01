T-MEC seguirá vigente aunque EU no prorrogue, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá permanecerá vigente hasta 2036 aun si este 1 de julio el Gobierno de Estados Unidos decide no confirmar la prórroga de 16 años adicionales prevista en el acuerdo comercial.

Explicó que la fecha corresponde a la revisión del sexto aniversario del tratado, contemplada en el artículo 34.7 del texto original.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que México y Canadá ya notificaron por escrito, a través de sus respectivos gobiernos, su intención de extender la vigencia del tratado por 16 años más.

Precisó que si Washington no envía una confirmación equivalente, el T-MEC no se cancela, sino que se mantiene por los 10 años restantes de su vigencia original, con revisiones que pasarían de un esquema sexenal a uno anual.

Explicó que el artículo 34.7 prevé dos escenarios: el primero, que los tres países confirmen por escrito la extensión del acuerdo, con lo cual la siguiente revisión ocurriría dentro de seis años; el segundo, que alguna de las partes no confirme la prórroga, lo que activaría el mecanismo de revisiones anuales sin que ello represente una fecha límite para decidir sobre la extensión posterior del tratado.

“Si el día de hoy no hay la decisión de Estados Unidos de prorrogar 16 años, el tratado se mantiene por los próximos 10 años, que es su vigencia hasta el 2036, y se revisaría cada año”, señaló.

Informó que este 1 de julio se realizaría una reunión virtual entre el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el Ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, para dar inicio formal al proceso de revisión.

Adelantó también que, hacia el 20 de julio, un equipo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos visitaría México para continuar los trabajos técnicos derivados de esa revisión.

Ebrard aseguró que la continuidad del T-MEC está prácticamente garantizada, ya sea mediante una extensión de su vigencia hasta 2042 o bajo el esquema de revisión anual previsto en el propio acuerdo.

Explicó que México ya presentó 13 temas para su análisis en la revisión, mientras que Estados Unidos incluyó 14 puntos, y que Canadá daría a conocer sus planteamientos durante el proceso.

“Si hubiera la intención de terminar el tratado, no habríamos tenido conversaciones formales durante todo el año”, afirmó, quien descartó cualquier riesgo de que el acuerdo dejara de estar vigente tras la reunión trilateral.

Las declaraciones se produjeron después de que trascendieran versiones sobre una posible negativa de Estados Unidos a extender el tratado durante esta etapa.

La directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Valeria Moy, señaló que una eventual decisión de Washington de no prorrogar el acuerdo no implicaría una salida automática del T-MEC, ya que ese proceso requeriría cumplir las reglas del propio tratado y, en el caso de Estados Unidos, un procedimiento que involucra al Congreso.

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, consideró que el escenario más probable sería mantener la vigencia del acuerdo hasta 2036 con revisiones anuales, en lugar de una extensión inmediata.

Según trascendió en Reuters, la administración del Presidente Donald Trump perfilaba anunciar que no respaldaría por ahora la prórroga automática del T-MEC, decisión que activaría el mecanismo de revisiones anuales sin cancelar el acuerdo comercial.

El T-MEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, sustenta cerca de 2 billones de dólares de comercio anual entre los tres países y regula sectores como la manufactura automotriz, la propiedad intelectual y los servicios digitales.

El Gobierno de Estados Unidos ha exigido endurecer las reglas de origen del sector automotor para elevar el contenido regional fabricado en Norteamérica y ha cuestionado la política energética mexicana en favor de Petróleos Mexicanos, además de expresar preocupaciones sobre la aplicación de la legislación laboral.

México, que envía el 80 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos, ha buscado mantener un trato arancelario preferencial frente a otros socios comerciales de ese país.

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que existiría mayor certeza sobre el futuro del tratado después de las elecciones de noviembre de 2026 en Estados Unidos, y consideró que los principales temas pendientes de la revisión son las reglas de origen y la diversificación de las cadenas de suministro respecto al continente asiático.