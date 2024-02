John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, confirmó que no existía ninguna investigación abierta contra el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que supuestamente recibió millones de dólares de parte de líderes cárteles del narcotráfico, según registros y tres personas familiarizadas con el asunto, citadas en un reportaje publicado, el mismo día, por el diario estadounidense The New York Times.

La investigación titulada ‘Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México’, firmada por los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff -jefa de la oficina del NYT para México, Centroamérica y el Caribe-, afirmó que descubrió información que apuntaba a posibles vínculos entre “poderosos agentes de cárteles”, con asesores y funcionarios mexicanos “cercanos” a López Obrador, cuando ya “gobernaba el País”.

”No hay ninguna investigación respecto al Presidente López Obrador. El Departamento de Justicia habría tenido la responsabilidad de revisar cualquier acusación”, afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, durante una rueda de prensa.

”Continuamos trabajando con la administración del señor López Obrador, para hacer lo que podamos para abordar esta migración sin precedentes en el hemisferio y la situación en la frontera, que sigue siendo un gran enfoque para el Presidente [Joe] Biden en esta administración”, agregó Kirby.

El diario estadounidense respondió al Mandatario mexicano, tras las críticas que emitió por el reportaje que publicó respecto a una supuesta investigación de presuntos vínculos de López Obrador con el narcotráfico y luego que difundió el número de teléfono móvil de la periodista Natalie Kitroeff.