Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), llamó a las más de 200 organizaciones no gubernamentales que conformaban la llamada “marea rosa”, a no utilizar dicho color, debido a que es parte de la identidad gráfica del órgano constitucional autónomo.

“Este uso [del rosa] por otras organizaciones, hoy en apoyo político abierto a una candidatura, me parece que no abona al respeto que ambas instituciones hemos manifestado siempre, el Instituto a los partidos políticos y los partidos políticos al Instituto”, consideró.

Taddei Zavala también afirmó que los 11 consejeros electorales deberían analizar si se mantuviera dicho color o debían utilizar a otro, para no confundirse con algún movimiento.

“¿Entonces hace el llamado a los contendientes a no usar el color rosa del INE?”, le preguntó un reportero. “Así como no usar el logo, como nosotros no usamos los colores de los partidos. El Instituto siempre ha sido muy respetuoso, por eso siendo un organismo autónomo, constitucional, institucional, nunca usó ni el rojo ni el verde ni el blanco, ya estaban en los partidos”, respondió.

“Claro. Debemos ser muy respetuosos en la contienda, yo creo que en la medida en que nosotros vayamos aprendiendo a comportarnos cívicamente con estos respetos mutuos vamos ganando todos, el color institucional del INE ha sido por muchos años el rosa [...] Hago el llamado a que reflexionemos en el uso de, en el transgredir esta línea de respeto de ambas partes”, insistió.

“¿Sería un llamado directo a Xóchitl Gálvez?”, le insistió un comunicador. “A todos los que podamos usar o no estos colores porque también los podemos observar en otras áreas de la vida, pero si es un llamado de respeto”, agregó Taddei Zavala, quien también recordó que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y el INE habían ido cambiando de colores, pero siempre garantizando que no se ligara con ningún partido.

“Entonces ahora tenemos que reflexionar ese tema y tomar una decisión. Es un tema que tiene que verse en el colegiado [entre los 11 consejeros electorales], pero lo que sí es un hecho que el INE siempre fue respetuoso de los colores de los partidos, de todas las fuerzas políticas”, enfatizó Taddei Zavala, que recordó que cuando fue elegida consejera presidenta del órgano constitucional autónomo, comenzó a modificar el color rosa.

“Es un acto político, no hay para donde hacerse, es un acto político donde estarán convocando a toda la gente que está acompañándolos, hay oradores oficiales declarados públicamente, entonces todo evento político es revisado por el Instituto del candidato o candidata que sea”, dijo.

“Más de 30 candidatos asesinados en este proceso electoral y la @Presidencia_INE preocupada si nos vestimos o no de color rosa”, respondió la política hidalguense, en su cuenta de la red social X, antes Twitter, a la consejera presidenta del órgano constitucional autónomo.

Marea rosa convocó a un evento que se llevaría a cabo el día domingo 19 en el Zócalo de la capital de la República, mismo al que acudirá Xóchitl Gálvez.