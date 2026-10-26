$!Taddei presenta su renuncia a la presidencia del INE ante Diputados

“He turnado dicha comunicación a la Jucopo para que sea este órgano quien inicie el proceso establecido en el artículo 41 constitucional para elegir a quien habrá de sustituir a la licenciada Taddei en la presidencia del Instituto Nacional Electoral”, dijo.

Bolaños Cacho Cué informó, mediante un video difundido en redes sociales, que turnó la comunicación a la Junta de Coordinación Política para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 41 constitucional.

“Me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana. Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y en sus instituciones”, escribió.

En la carta, Taddei Zavala expuso que deja el cargo tras más de tres décadas en el servicio público.

Guadalupe Taddei Zavala entregó por escrito este lunes su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral en la Cámara de Diputados, informó el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México.

El presidente de la Mesa Directiva agregó que el relevo se desahogará durante el actual proceso electoral.

“Tenemos en nuestras manos la oportunidad de demostrarle a nuestro País que en pleno proceso electoral, el más grande de nuestra historia, a través de la política y del diálogo, podemos dar certeza y certidumbre de qué nuestras instituciones están listas para, con imparcialidad y con neutralidad, llevará a cabo este proceso histórico”, expresó.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, detalló que ese órgano sesionará el día 27 de octubre, a las 8:30 horas, para emitir el acuerdo con la convocatoria.

“Quiere decir que mañana tendremos consultas con los partidos sobre el contenido de la convocatoria y tendremos la posibilidad de someterla al pleno el próximo miércoles para que comience una vez aprobada, el plazo de los términos que establezca la misma y la conclusión del proceso se llevará a cabo en cuatro o cinco semanas, como lo he venido afirmando”, dijo.

El acuerdo que deberá avalar el Pleno contendrá la convocatoria pública, las etapas del procedimiento, las fechas límite y los plazos improrrogables, además del proceso para designar un Comité Técnico de Evaluación.

Ese comité se integrará con cinco personas de reconocido prestigio: tres nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El comité recibirá la lista de aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales y su idoneidad para el cargo, y elaborará una quinteta que remitirá a la Jucopo.

La elección de la presidencia del INE requiere mayoría calificada.

De no alcanzarse, puede recurrirse a la insaculación, el procedimiento por el que Taddei Zavala fue electa en 2023.

La Constitución establece que, si la Cámara de Diputados no concreta la elección, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará la designación mediante insaculación de la lista integrada por el Comité Técnico de Evaluación.

Monreal Ávila afirmó, en conferencia de prensa, que el presidente provisional que nombre el Consejo General del INE deberá separar del organismo a funcionarios vinculados con el proveedor denunciado o con la consejera presidenta saliente.

“Quien sea presidenta o presidente del Consejo nombrado hoy, entre ellos, debe de comenzar a remover o a pedir la renuncia de funcionarios que no tengan idoneidad o que tengan vínculos con el proveedor denunciado o con la propia presidenta saliente”, expresó ante una pregunta de Grupo Reforma.

El legislador se refirió a quienes tengan nexos con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del INE que en videos se acreditó una relación cercana con Taddei Zavala, con sus hijos y con directores de áreas vinculadas a los contratos del organismo.

“Creo que es normal y correcto, incluso necesario, que haya sacudida en el INE para que se pueda seleccionar un número de funcionarios adecuados, idóneos, imparciales, profesionales, que puedan garantizar que el proceso electoral se llevará a cabo de manera impoluta, sin sobresaltos ni imparcialidades, ni subjetividades”, añadió.

Los 10 consejeros electorales se reunieron en la sede del INE y, tras varias horas de discusión, salieron del encuentro sin acuerdos para designar a quien ocupará de manera provisional la presidencia.

Según funcionarios del organismo, uno de los puntos de diferencia es la exigencia de que continúen de manera externa las investigaciones por los señalamientos de lavado de dinero, simulaciones y empresas factureras en contrataciones del instituto.

Los consejeros determinaron sesionar de forma presencial el martes 27 de octubre, a las 8:30 horas.

Si logran consenso, convocarán a sesión del Consejo General para definir a la persona que quedará al frente del INE de manera provisional.