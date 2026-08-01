$!Tamaulipas revisa escuelas ‘militarizadas’ tras feminicidio de Dafne

La Secretaría de Educación de Tamaulipas comenzó a revisar a las escuelas que operen con esquemas militares con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y determinar su situación jurídica y administrativa. Esto tras la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez mientras participaba en un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Este 30 de julio, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, solicitó a las autoridades educativas de los 32 estados de la República Mexicana revisar las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios de todas las instituciones que ofrezcan algún tipo de educación militar.

Delgado señaló que la formación militar corresponde exclusivamente a las instituciones del Estado encargadas de preparar a quienes integrarán las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y sostuvo que ese modelo no debe trasladarse a las escuelas.

Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas anunció que reforzaría la inspección y vigilancia de escuelas. Añadió que aquellos planteles que no acrediten contar con los permisos, autorizaciones y requisitos serán suspendidos en sus actividades.

“Se garantizará el derecho de las y los estudiantes a continuar su formación educativa mediante la entrega de su documentación escolar cuando corresponda”, señaló en un comunicado de prensa.

Secretaría de Educación de Tamaulipas lamenta feminicidio de Dafne

En la misma comunicación, la secretaría local manifestó “su más profundo pesar por la irreparable pérdida de Dafne” y expresó su solidaridad con la familia, amistades y comunidad educativa.

“Se trata de un hecho que lastima profundamente a la sociedad tamaulipeca y que obliga a redoblar los esfuerzos para garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes”, indicó.

Precisó que, “desde el primer momento”, la dependencia ha mantenido su disposición para colaborar con la Fiscalía General de Justicia del Estado y con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

“La Secretaría de Educación de Tamaulipas reitera que la educación debe desarrollarse siempre bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y protección del interés superior de la niñez”, destacó.