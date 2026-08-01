$!Tamaulipas revisa escuelas ‘militarizadas’ tras feminicidio de Dafne

La Secretaría de Educación de Tamaulipas comenzó a revisar a las escuelas que operen con esquemas militares con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y determinar su situación jurídica y administrativa. Esto tras la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez mientras participaba en un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz.
Este 30 de julio, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, solicitó a las autoridades educativas de los 32 estados de la República Mexicana revisar las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios de todas las instituciones que ofrezcan algún tipo de educación militar.
Delgado señaló que la formación militar corresponde exclusivamente a las instituciones del Estado encargadas de preparar a quienes integrarán las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y sostuvo que ese modelo no debe trasladarse a las escuelas.
Al respecto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas anunció que reforzaría la inspección y vigilancia de escuelas. Añadió que aquellos planteles que no acrediten contar con los permisos, autorizaciones y requisitos serán suspendidos en sus actividades.
“Se garantizará el derecho de las y los estudiantes a continuar su formación educativa mediante la entrega de su documentación escolar cuando corresponda”, señaló en un comunicado de prensa.
Secretaría de Educación de Tamaulipas lamenta feminicidio de Dafne
En la misma comunicación, la secretaría local manifestó “su más profundo pesar por la irreparable pérdida de Dafne” y expresó su solidaridad con la familia, amistades y comunidad educativa.
“Se trata de un hecho que lastima profundamente a la sociedad tamaulipeca y que obliga a redoblar los esfuerzos para garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes”, indicó.
Precisó que, “desde el primer momento”, la dependencia ha mantenido su disposición para colaborar con la Fiscalía General de Justicia del Estado y con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.
“La Secretaría de Educación de Tamaulipas reitera que la educación debe desarrollarse siempre bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y protección del interés superior de la niñez”, destacó.
Feminicidio de Dafne
Dafne Zapata Quintos Martínez, una adolescente de 13 años de edad, fue víctima de presunto feminicidio el 16 de julio mientras participaba en un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Tamaulipas.
El caso inició con inconsistencias por parte de los trabajadores de la institución. En un principio, le comunicaron a Alejandra Quintos, madre de la menor, que su hija tenía tos y presentaba un cuadro de deshidratación; no obstante, poco tiempo después le notificaron que había perdido la vida.
Por el contrario, los resultados de la necropsia efectuada por los peritos contradijeron la versión de la institución que apuntaba a un colapso de salud o a un percance accidental. Las autoridades concluyeron que la asfixia por inmersión fue la causa directa del deceso, confirmando la obstrucción de sus vías aéreas al sumergirse en un líquido.
Aunado a la asfixia, las evaluaciones médicas revelaron la presencia de golpes y marcas de violencia física reciente en los restos de la menor.
La discrepancia absoluta con el informe inicial de la escuela y la gravedad de los traumatismos hallados propiciaron que el ministerio público descartara un fallecimiento por causas naturales, procediendo a investigar el hecho penalmente como feminicidio desde ese momento.
Por lo anterior, este 30 de julio, una jueza de control vinculó a proceso a Jorge Luis “P”, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y a Estrellita “N”, quien se desempeñaba como cuidadora del área femenil del plantel, por su probable participación en el delito de feminicidio.