Tatiana Clouthier acepta derrota interna de Morena en NL pero evita respaldar a Clara Luz

Tatiana Clouthier Carrillo aceptó el resultado de la contienda interna de Morena en Nuevo León, que perdió frente a Clara Luz Flores Carrales, pero se negó a expresar respaldo explícito a la aspirante única del partido a la Gubernatura en 2027 y limitó su compromiso al proyecto encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cuestionada respecto a si estaba conforme con los resultados, Clouthier Carrillo respondió que acompaña el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Si no hubiera decidido respetarlos, no hubiera entrado en la contienda”.

Ante la pregunta directa sobre si acompañaría a Flores Carrales, la excandidata evitó pronunciarse a favor de la designada y sostuvo: “Yo acompaño el proyecto de nuestra presidenta”.

Al ser interrogada respecto a la diferencia entre aceptar el resultado y respaldarlo, Clouthier Carrillo reiteró la misma fórmula.

“No, lo que yo respaldo es el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum”.

Insistió en que la Presidenta está al frente de México y que su respaldo corresponde a ese proyecto.

Sobre una eventual participación en la campaña de la aspirante ganadora, respondió que apoyaría “a lo que tenga que apoyar” con la Presidenta.

La ex aspirante también fue cuestionada respecto a la molestia visible entre los simpatizantes que la acompañaron al acto.

“Pues pregúntele a ellos, ¿qué le respondo yo?”, contestó, y agregó que no piensa por ellos.

Al preguntársele sobre la derrota previa de Flores Carrales en la elección de 2021, respondió: “Ahí pregúntele a ella”.

Clouthier Carrillo descartó un cambio de partido tras la derrota interna.

“No voy a ningún otro partido”, afirmó.

Recordó que se incorporó al movimiento en 2011 acompañando el proyecto de la Cuarta Transformación con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha continuado con el proyecto de la actual Presidenta, del que dijo tener la convicción de que “a México le vaya bien y que el segundo piso con la doctora le vaya mejor”.

La definición en Nuevo León formó parte del bloque de siete coordinaciones estatales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional presentadas por la dirigencia nacional de Morena en la Ciudad de México, encabezada por Ariadna Montiel Reyes y por Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

En ese mismo acto, Morena designó a la Senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera como coordinadora estatal en Tlaxcala, tras una disputa por la candidatura que sostuvo desde 2021, y a Elí César Cervantes Rojas en San Luis Potosí, elegido por consenso pese a no haber ganado las encuestas internas, en las que se ubicó por encima el diputado local Carlos Arreola.