Tatiana Clouthier anuncia interés para Gubernatura de Nuevo León y afirma ser la más preparada

Tatiana Clouthier Carrillo, titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), aseguró este 28 de abril que es la candidata mejor preparada de Morena para contender por la Gubernatura de Nuevo León en 2027, al difundir un video en el que enumeró su trayectoria en los ámbitos municipal, estatal, legislativo y como secretaria de Estado.

“No me cabe la menor duda que soy la más preparada. He estado en el nivel municipal trabajando por cerca de nueve años, he estado cuatro años en el nivel estatal, he trabajado en la iniciativa privada, he trabajado en el activismo político, he sido legisladora, soy la única que ha sido Secretaria de Estado”, afirmó Clouthier Carrillo en el mensaje audiovisual.

La funcionaria federal también destacó ser la única aspirante de Morena que participó en los procesos que llevaron a la presidencia tanto a Andrés Manuel López Obrador como a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Creo que tenemos que trabajar unidos para poder llegar con las fortalezas de cada uno y cada una de los participantes con más ánimo y, sobre todo, con más fuerza al proceso electoral”, agregó.

La declaración de Clouthier Carrillo se produce días después de que aspirantes de Morena en Nuevo León sostuvieran, el 18 de abril de 2026, una reunión a puerta cerrada con delegados del partido para revisar las reglas de las encuestas que definirán la candidatura a la gubernatura en 2027, así como para alcaldías y diputaciones locales y federales.

El encuentro fue encabezado por Alejandro Peña, delegado regional de Morena, y Alejandro Murat, delegado del partido para Nuevo León. A la reunión asistieron Clara Luz Flores, titular de la Unidad Federal de Asuntos Religiosos; la propia Clouthier Carrillo; los senadores Waldo Fernández y Judith Díaz; así como el alcalde de General Escobedo, Andrés Mijes.

La elección del candidato o candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León se definirá mediante encuestas, en un proceso que también determinará a los abanderados del partido para alcaldías y diputaciones de carácter local y federal en la entidad.