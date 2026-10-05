Tatiana Clouthier anuncia movimiento ‘Todos con Conciencia’, tras designación de Clara Luz como coordinadora de la 4T en NL

La ex aspirante a la coordinación estatal por la defensa de la transformación en Nuevo León, Tatiana Clouthier, anunció este fin de semana la creación del movimiento “Todos Con Conciencia”.

“Concluimos que no vamos por cargos, sino por transformar a Nuevo León e iniciamos el movimiento Todos Con Conciencia”, detalló a través de sus redes sociales.

En su publicación señaló que este movimiento se hizo con la intención de no aspirar a algún cargo político en el futuro, sino crear una “revolución de la conciencia”.

“Nuevo León no merece ser entregado. Bienvenida la revolución de las conciencias, por ello dejamos de ser habitantes y nos convertimos en ciudadanos”, escribió en la publicación.

En el mensaje también ofreció su reconocimiento a la Cuarta Transformación en Nuevo León y refrendó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este anuncio ocurre a unos días de la designación de Clara Luz Flores como su coordinadora para la Defensa de la Transformación en Nuevo León, rumbo a la renovación de la gubernatura en 2027.

La morenista fue cobijada por la dirigencia de su partido y del Partido Verde Ecologista de México.



Morena da revancha a Clara Luz Flores en Nuevo León

Esta es la segunda ocasión en que Clara Luz Flores aspira a la gubernatura de Nuevo León, luego de que en 2021 se quedó en el cuarto lugar en las votaciones.

La designación de Flores dejó en el camino a perfiles como Tatiana Clouthier, la senadora Judith Díaz y el senador con licencia Waldo Fernández.

Cuestionada sobre sus resultados, Tatiana Clouthier se reconoció conforme con las encuestas que la dejaron fuera del proceso rumbo a la gubernatura de Nuevo León, pero evadió manifestar su respaldo específico al perfil de Clara Luz Flores.