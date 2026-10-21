Tatiana Clouthier convoca reunión para presentar el movimiento de participación ciudadana

Tatiana Clouthier Carrillo convocó a los habitantes de Santa Catarina, Nuevo León, a una reunión para explicar “Todos con Conciencia”, el movimiento que creó en rechazo a la designación de Clara Luz Flores Carrales como virtual candidata de Morena a la Gubernatura del Estado.

Señaló que las reuniones buscan “generar conciencia para que la gente tome las mejores decisiones”.

Sin mencionar de manera directa a Morena ni al proceso interno del partido, afirmó que en su movimiento “no hay mano negra, no hay mano de chango”.

El encuentro en Santa Catarina será al menos el tercero que realiza con simpatizantes. Los anteriores se llevaron a cabo en Guadalupe y en Monterrey.

“En Nuevo León se nos respeta, que Nuevo León no se entrega y no se entrega a cualquiera y que la sociedad tiene derecho a elegir cuando toma decisiones entre los mejores y no los menos peores”, dijo en un mensaje difundido en redes sociales.

Clouthier Carrillo anunció la creación de “Todos con Conciencia” el 4 de octubre.

Criticó que el partido no estuvo a la altura de las circunstancias políticas ni de la militancia durante el proceso de selección interna, que se define mediante encuestas para determinar el perfil con mayor conocimiento entre el electorado.

La ex funcionaria sostuvo que no busca competir por cargos públicos, sino articular una agenda local.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, se reunió con Clouthier Carrillo y llamó a que las críticas se plantearan al interior del partido.

Nuevo León es gobernado por Movimiento Ciudadano, que informó que esperará el inicio del proceso electoral para presentar a sus candidatos.

El PRI y el PAN podrían competir en coalición con Adrián de la Garza, Alcalde de Monterrey, frente a la candidatura de Flores Carrales.