Tatiana Clouthier deja el IME para ir por la Gubernatura de Nuevo León

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este 7 de mayo, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que Tatiana Clouthier Carrillo, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, presentó su renuncia al cargo con el propósito de buscar la candidatura de Morena a la Gubernatura de Nuevo León en los comicios de 2027.

El IME es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Ya me había enviado su renuncia. Ella deja el cargo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Hizo un extraordinario trabajo de mucha vinculación, sobre todo con los mexicanos en Estados Unidos, pero no solo, también con mexicanos en otros países del mundo. Y ella quiere ir a trabajar a Nuevo León”, declaró la Presidenta.

Agregó que Clouthier Carrillo deberá sujetarse al criterio que Morena establezca para definir su candidatura en la entidad.

La salida se produce en el marco de la disposición que la Presidenta fijó para los funcionarios de su administración que aspiren a participar en el ciclo electoral de 2027: cualquier integrante del Gobierno federal que desee contender en las elecciones deberá separarse de su cargo con anticipación.

“Todo aquel que quiera ir a competir a la elección del 27, pues tiene que dejar sus cargos”, subrayó al anunciar la renuncia de Clouthier Carrillo.

Clouthier Carrillo había adelantado el 28 de abril de 2026, a través de un video en redes sociales, su intención de buscar la Gubernatura de Nuevo León.

En ese mensaje, sostuvo ser la aspirante mejor preparada de Morena para ese cargo.

“No me cabe la menor duda que soy la más preparada. He estado en el nivel municipal trabajando por cerca de nueve años, he estado cuatro años en el nivel estatal, he trabajado en la iniciativa privada, he trabajado en el activismo político, he sido Legisladora, soy la única que ha sido Secretaria de Estado”, afirmó.

La candidatura de Morena al gobierno de Nuevo León se definirá mediante encuestas, mecanismo que también determinará a los abanderados del partido para alcaldías y diputaciones locales y federales en la entidad.

Clouthier Carrillo fue designada titular del IME el 20 de agosto de 2024 por Sheinbaum Pardo —entonces Presidenta electa—, quien destacó la experiencia de la sinaloense en los asuntos vinculados a los connacionales en el exterior y su residencia en Nuevo León como factores que facilitarían su desempeño en el cargo.

Previamente, la ex funcionaria se desempeñó como Secretaria de Economía (SE) del 4 de enero de 2021 al 6 de octubre de 2022, durante la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

También coordinó la campaña presidencial de éste en 2018 y fungió como vicecoordinadora del grupo legislativo de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.

Nacida el 12 de agosto de 1964 en Culiacán, Sinaloa, Clouthier Carrillo es licenciada en Lengua Inglesa por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Cuenta además con estudios en gobernanza y perspectivas económicas y políticas por la Harvard University.

Es hija del extinto político Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, “Maquío”, candidato presidencial del PAN en 1988.