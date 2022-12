Tatiana Clouthier ratifica demanda contra Jalife por violencia política y difamación

“La parte que a mí más me aqueja en este momento, es la parte de la difamación. Me ha acusado, él utiliza el YouTube para hacer presentaciones donde me acusa y ensucia mi buen nombre, y ha hablado sobre el hecho de que yo he querido entregar el litio, de que soy una entreguista, de que he trabajado una agenda a favor del fracking, que me he dedicado a injuriar al Presidente de la República”, expresó.