Tatiana Clouthier Carrillo, ex Secretaria de Economía del Gobierno Federal, indicó que apoyaba la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de haber liberado a Ovidio Guzmán López -“El Ratón”, hijo del capo Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo-, durante la jornada violenta que ocasionó el fallido operativo militar, realizado en la ciudad de Culiacán, el 17 de octubre de 2019.

Durante una entrevista con la revista de sociales y espectáculos Quién, también respaldó el operativo llevado a cabo el 5 de enero de 2023, también en Culiacán, para capturar a “El Ratón”, quien se encuentra preso en en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, en espera de su proceso de extradición a Estados Unidos.

“Dice que su apoyo al Presidente y a su proyecto político está intacto y que la confianza entre ambos continúa como desde el primer día, incluso cuando se trata de temas complicados como el llamado ‘Culiacanazo’, tanto el de octubre de 2019 como el del 5 de enero pasado [2023]”, indicó la revista Quién.

“Sobre la controversia que generaron ambos casos (el primero que terminó con la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, y el segundo con la captura y llegada del capo de la droga al Penal del Altiplano), la ex integrante del gabinete dice que admira y respalda que el Presidente asumiera su liderazgo y responsabilidad ante las críticas en dichos sucesos”, agregó.

“Esa confianza hacia el presidente sigue. Él siempre ha sabido que mi compromiso con el Estado mexicano y con el País, además del cariño y aprecio que le tengo, continúa. Apoyarlo a él siempre ha sido para que a México le vaya mejor”, aseguró la Diputada federal por Morena, en dicha entrevista.

“La gente le busca chichis a las hormigas cuando no tienen. Es muy simple y, como lo dije públicamente con el Presidente, mi tiempo de aportar desde ese espacio ya estaba agotado”, indicó la política sinaloense, respecto a que el Presidente no la abrazó el 6 de octubre, cuando ella le entregó una carta en la que le informaba que deseaba dejar su cargo como titular de la Secretaría de Economía federal.

“Dice que lo platicó con el presidente desde el 26 de julio y, después de ver juntos una lista de pendientes, le dio la noticia. ‘Él me dijo que esperara más tiempo y que lo volviéramos a platicar semanas después y así fue, pero en esa segunda ocasión le dije que estaba firme en mi idea. Me pidió que llegara hasta diciembre, pero le dije que era mucho tiempo y que mi aportación ya no era tanta, así que, pese a que me hizo varias propuestas, tenía que irme’”, señaló la ex funcionaria federal a la revista.

‘Pasaron las semanas y la situación se fue poniendo estresante, dice Tatiana, quien no podía contar que su salida estaba próxima. ‘Eso me generaba mucho estrés. Finalmente habíamos quedado en tal día, pero la fecha se iba recorriendo, incluso estando yo en la Mañanera, hasta que llegó el 6 de octubre. Esa vez no hubo orden del día [en el que el Presidente da la palabra], así que antes de mí presentaron otros temas’”, recordó quien fuera coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador en 2018.

“Cuenta la ex funcionaria que esa mañana tenía muchos nervios y emociones por el gran cariño que le tiene al Presidente y a su proyecto político. ‘Pensaba ‘¿Qué sigue?’ [después de haber dado a conocer su renuncia], pero recordé que cuando Julio Scherer [Ibarra] renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia, terminó y se fue, así que pensé que lo mejor era irme, pero hacerlo de forma directa me parecía muy rudo, así que, andando algo atolondrada, no me di cuenta [que no le correspondió el abrazo] hasta cuando llegué al carro”, agregó.

“La servidora pública había visualizado salir por la calle de Moneda, donde ya la estaban esperando. Fue ahí donde abrió sus redes y vio el escándalo por el abrazo y que el video se estaba volviendo viral. ‘Puedo decir ‘No me abrazó’ y cortarme las venas, pero no, hay una relación buena y de mucho cariño. La relación sigue tan buena como siempre porque es una relación de respeto, aprecio, agradecimiento y profesionalismo de ambos lados, con respecto a las individualidades’”, agregó Clouthier Carrillo.

“Tatiana Clouthier nos contó que una de las razones para no quedarse en Palacio Nacional después de su sorpresiva renuncia, fue que podría generar momentos o preguntas incómodas durante la mañanera. Y así fue, las preguntas sobre el tema y el ‘abrazo incómodo’ no se hicieron esperar”, insistió la revista Quién.