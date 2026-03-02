Tatiana Clouthier se destapa para buscar Gubernatura de Nuevo León en 2027

Tatiana Clouthier Carrillo, directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que buscaría la candidatura de Morena a la Gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2027, al afirmar que, cuando se abran las convocatorias internas del partido, “habremos de levantar la mano”, en un contexto en el que la dirigencia nacional todavía debe definir las reglas de paridad y el método de selección de perfiles para las 17 gubernaturas que estarán en juego ese año.

Durante una intervención difundida por el propio partido, Clouthier Carrillo explicó que mantiene su responsabilidad al frente del IME, pero dejó claro que participará en el proceso interno en cuanto se formalicen los tiempos.

“Ahorita tengo el compromiso propiamente aquí en el Instituto. Sin embargo, en el momento que se abran las cartas y las convocatorias, habremos de levantar la mano [...] no sé si va a abrirse primero, si se va a definir primero si es mujer o si va a abrir general y luego se definirá, pero claro que levantaremos la mano”, señaló, aludiendo a que la decisión inicial de Morena será determinar en qué entidades la candidatura corresponderá a mujer u hombre.

El 28 de enero de 2026, al concluir su informe de actividades como titular del IME en Monterrey, Nuevo León, Clouthier Carrillo ya había expresado de manera abierta su interés en contender por la Gubernatura, al indicar que, si Morena define que en la entidad debe postular a una mujer, entre los nombres que hoy se consideran se encuentran la Senadora Judith Díaz Delgado, la ex Alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, y ella misma; mientras que, si la nominación recae en un hombre, los perfiles mencionados son el senador Waldo Fernández González y el Alcalde de Escobedo, Andrés Mijes Llovera.

En esa ocasión subrayó que la definición dependerá de los criterios de paridad que el partido aplicará en las 17 entidades que renovarán Gubernatura en 2027.

En paralelo, el 27 de febrero, Clouthier Carrillo pidió a Morena someter a revisión la integridad de quienes aspiren a la candidatura al Gobierno de Nuevo León, al señalar que no basta con ganar encuestas y que deben excluirse figuras con antecedentes cuestionados.

“Que se verifique el tema de quiénes están en la encuesta y que sea gente que no venga manchada o tenga trayectoria sucia y ya una vez que se sube es distinto”, expuso, al advertir que existen perfiles que “aparentemente suman, pero restan” para el partido debido a sus antecedentes.

Insistió en que el proceso interno debe garantizar que la persona postulada represente realmente a la ciudadanía.

Respecto a la ruta interna, Clouthier Carrillo precisó que para el 7 de marzo de 2026 está prevista una reunión del Consejo del partido en la que, en primer término, se definirá el método de selección de candidatas y candidatos; posteriormente se resolverá si la candidatura para Nuevo León corresponderá a una mujer o a un hombre y, sólo entonces, se activará el proceso específico en la entidad.

“Aquí es si queremos correr, claro que queremos correr, pero hay que ver los tiempos y qué es lo que dice la parte más importante, qué es lo que se va a hacer primero, si la encuesta y luego se decide mujer u hombre, o si es primero mujer u hombre y luego la encuesta. En ese sentido es donde hay que esperar los tiempos”, explicó.

Medios locales retomaron en días recientes estos planteamientos, al destacar que la titular del IME condicionó su participación formal a que Morena fije primero las reglas y, al mismo tiempo, urgió a que no se incorporen a la contienda interna cuadros “desgastados”, con trayectorias que puedan comprometer la imagen del partido en Nuevo León.

Insistió en que el proceso debe conducirse con orden y claridad, con el propósito de evitar decisiones precipitadas y asegurar que el perfil seleccionado tenga respaldo social amplio dentro y fuera de la militancia.

El posicionamiento público de Clouthier Carrillo ocurre en un escenario en el que distintas encuestas la ubican entre las figuras mejor colocadas de Morena rumbo a la elección de 2027 en Nuevo León.

Un estudio de la casa encuestadora Rubrum, levantado en enero de 2025 y difundido por la prensa nacional, reportó que Morena encabezaba entonces las preferencias partidistas en la entidad con 37 por ciento, y que, entre los posibles abanderados del partido, Tatiana Clouthier alcanzaba 33.1 por ciento de intención de voto, seguida por Waldo Fernández con 27.4 por ciento y Clara Luz Flores con 17.3 por ciento.

En ejercicios demoscópicos posteriores, difundidos por otras firmas, la política sinaloense afincada en Monterrey volvió a aparecer al frente de las preferencias internas de Morena.

Tatiana Clouthier Carrillo, nacida el 12 de agosto de 1964 en Culiacán, Sinaloa, cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León y es licenciada en Lengua Inglesa por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Ha sido servidora pública en los ámbitos municipal y estatal, Diputada federal en dos ocasiones y se desempeñó como coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Entre el 4 de enero de 2021 y el 6 de octubre de 2022 fungió como Secretaria de Economía del Gobierno federal y, el 20 de agosto de 2024, la entonces Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo la designó como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

En el entorno inmediato de la contienda, otras fuerzas políticas también han comenzado a perfilar posibles aspirantes para la gubernatura de Nuevo León en 2027.

En el caso de Movimiento Ciudadano, diversas figuras nacionales han mencionado a la empresaria y ex candidata municipal Mariana Rodríguez Cantú y al Senador Luis Donaldo Colosio Riojas como cartas competitivas para la sucesión estatal, mientras que en el PRI y el PAN se han registrado expresiones de interés por parte de actores como el alcalde regiomontano Adrián de la Garza Santos.

Estos movimientos han llevado a que, desde finales de 2024, la discusión respecto a la sucesión en Nuevo León se mantenga abierta en prácticamente todos los partidos con presencia en la entidad.