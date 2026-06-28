Tatiana Clouthier se registra en proceso interno de Morena por Nuevo León

Su registro ocurre en un proceso en el que también participan otros perfiles de Morena, entre ellos Clara Luz Flores Carrales, Waldo Fernández González, Andrés Mijes Llovera, Blanca Judith Díaz Delgado, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y Jesús Elizondo Salazar.

La ex Secretaria de Economía, de origen sinaloense, recientemente renunció a la titularidad del Instituto de los Mexicanos en el Exterior para seguir sus aspiraciones políticas.

Tatiana Clouthier Carrillo formalizó el pasado jueves su registro para participar en el proceso interno de Morena que definirá la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Nuevo León, cargo que perfila la candidatura del partido a la Gubernatura en las elecciones de 2027.

Desde meses atrás, Clouthier Carrillo manifestó su intención de competir por el gobierno de Nuevo León, al considerar que Morena tiene posibilidades reales de ganar la entidad si mantiene la unidad entre sus distintos grupos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, destacó que cuenta con experiencia en los diferentes niveles de gobierno, tanto municipal, estatal, legisladora y como Secretaria de Estado. También hizo mención a su trabajo con la Presidenta Claudia Sheinbaum y el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La contienda interna forma parte del proceso nacional de Morena para definir a sus candidatos en las 17 entidades que renovarán Gubernatura en 2027.

En los próximos días, el partido continuará con la revisión de los registros y posteriormente dará paso a las encuestas y mecanismos internos que definirán a la persona que encabezará el proyecto del partido rumbo a la elección de 2027.



¿Quién es Tatiana Clouthier?

Tatiana Clouthier es licenciada en Lengua Inglesa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

De 1989 a 1997 ocupó diversos cargos en San Pedro Garza García, Nuevo León, entre los que están el de directora de Asentamientos Humanos, asistente en la Secretaría de Servicios Primarios, así como de directora de Turismo, Educación y Deportes.

En 1997 ascendió al ámbito estatal convirtiéndose en coordinadora de educación media superior y servicio social en la Secretaría de Educación de Nuevo León hasta el año 2001.

Clouthier fue miembro del Partido Acción Nacional de 1991-2005. Ahí fungió como consejera estatal en Nuevo León, coordinadora de elecciones federales y locales y observadora electoral.

Desempeñó como Diputada federal en dos ocasiones, la primera de 2003-2006 y la segunda de 2018-2020. También se encargó de coordinar la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018, además de ser la titular de la Secretaría de Economía durante su gobierno.



Con información de Animal Político