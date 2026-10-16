Tatiana Clouthier usa libro de López Obrador para criticar a Clara Luz Flores

La ex Diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo difundió un video en redes sociales en el que leyó fragmentos de “Pueblo”, el libro del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, para cuestionar a Clara Luz Flores Carrales, coordinadora de Morena en Nuevo León rumbo a las elecciones de 2027.

Clouthier Carrillo citó un pasaje del libro para sostener que el proyecto de izquierda exige principios firmes y convicción, y descartó las posturas ambiguas.

“En la página 667 nos dice: ‘Nada se logra con la moderación ni con las medias tintas; ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios. Si somos auténticos, hablamos con la verdad y nos pronunciamos por la injusticia’”, leyó.

En el mismo video, la ex Diputada agregó declaraciones de Flores Carrales, quien fue cuestionada respecto a su presunta cercanía con Keith Raniere, fundador de NXIVM.

“Yo no sé qué sea NXIVM; yo a las personas que conocí son a quienes estaban aquí en Monterrey. Yo no conocí nada”, respondió la coordinadora.

Clouthier Carrillo afirmó que las líneas escritas por el ex Mandatario definen lo que ella está haciendo.

Al final del material apareció el logotipo del movimiento que fundó, Todos con conciencia.

También argumentó que Morena debió considerar los negativos de los perfiles participantes, es decir, el nivel de rechazo que generan entre los electores.

Con ese mensaje, expresó nuevamente su inconformidad por la falta de respaldo de Morena para designarla coordinadora estatal en Nuevo León.

El caso de Flores Carrales y NXIVM resurgió tras su nombramiento como coordinadora estatal de la transformación en esa entidad.

La polémica se originó durante su campaña por la Gubernatura en 2021, cuando se difundió el video de una conversación que ella sostuvo años antes con Raniere, líder de una organización que ofrecía programas de desarrollo personal y liderazgo, y que también operó como cobertura para prácticas de explotación y abuso.

Raniere fue condenado en Estados Unidos por delitos de explotación sexual y tráfico de personas.

Flores Carrales ha sostenido que únicamente participó en actividades de superación personal relacionadas con esa organización.

Después de la designación, Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora señalaron que participar en programas de autoayuda vinculados con NXIVM no equivale necesariamente a pertenecer a la organización ni a intervenir en actividades delictivas.