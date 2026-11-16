Las quejas constantes de usuarios y turistas extranjeros por los abusos en las tarifas de empresas concesionarias de taxis en aeropuertos del País, como el de Cancún, han provocado acciones del gobierno federal.
Hace unos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia matutina que se están llevando a cabo mesas de diálogo con los concesionarios para establecer nuevas tarifas ante las constantes quejas de los usuarios.
En Cancún, el costo por ejemplo de un taxi concesionario desde el aeropuerto al Centro de la ciudad va desde los 850 hasta los mil 500 pesos, o incluso más a la zona hotelera. Los reportes de los turistas indican que llegan a cobrar 35 mil pesos hacia destinos como Holbox, Mahahual o Tulum.
Conductores de plataformas no pueden recoger pasaje en este lugar porque son intimidados por estás mismas empresas.
Aremi Pinzón, que trabaja en una empresa digital de transporte, señaló que recibió un servicio desde el aeropuerto y cuando recogió el pasaje, un transportista de estás empresas las amenazó, tanto a ella como a los turistas nacionales, diciendo que la Guardia Nacional tiene órdenes de detener a conductores “piratas”.
En la conferencia de Sheinbaum del miércoles pasado, la Presidenta señaló que “los taxis que trabajan dentro de los aeropuertos pagan un derecho federal” y que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes “debe revisar las tarifas porque se cobra por zonas (...) y en Cancún hay mucha queja, como en otras ciudades turísticas”.
Asimismo resaltó que los gobiernos estatales dan concesiones de taxi para que trabajen dentro del aeropuerto y recomendó que cada entidad también debe sentarse a dialogar para reducir tarifas.
¿Cuánto cobran los taxis autorizados del aeropuerto de Cancún?
Los taxis autorizados por el Aeropuerto Internacional de Cancún tienen en su plataforma por internet las tarifas autorizadas tomando como punto de partida el aeródromo y hacia diferentes puntos turísticos de Quintana Roo.
Los precios más caros son viajes redondos con destinos a Tulum, Mahahual o Holbox. Por ejemplo, del aeródromo a Tulum, un taxi compartido sencillo con 3 personas tiene un costo de 3 mi pesos. En taxi privado sencillo, 5 mil 400 pesos; y taxi de lujo o grupal, 10 mil 800 pesos.
Para Mahahual o Holbox el viaje sencillo en colectivos compartidos con 3 personas es de 9 mil 900 pesos; un viaje privado redondo tiene un costo de 17 mil 820 y el viaje redondo grupal es de 35 mil 640 pesos.
Los precios compartidos del aeropuerto al centro y a la zona hotelera de Cancún están en 750 pesos. Privado a zona hotelera o taxi de lujo cuesta 2 mil 700 pesos. Para Playa del Carmen: compartido en mil 500 y privado en 2 mil 700; el de lujo cuesta 3 mil pesos.
Concesionarios contra taxis de aplicación
Las plataformas digitales tienen prohibido dar sus servicios en el aeropuerto de Cancún y existe una extrema vigilancia de las mismas concesionarias.
De acuerdo con Aremy Pinzon, quien se dedica al servicio de taxi en plataformas digitales, la aplicación que utiliza sólo le permite recoger como pasaje del aeropuerto a empleados y trabajadores de la construcción pero no a turistas.
Aremy resaltó que vio a los elementos de la Guardia Nacional y se acercó a ellos para preguntar si hacen detenciones por cargar pasaje, como la amenazaron, a lo que los uniformados le respondieron que ellos no pueden detener a nadie recogiendo pasaje, aunque le recomendaron que no se arriesgara.
Pinzón señalo que tiene familiares que trabajan de comisionistas de estás empresas de taxis y señala que sí hay un abuso por parte de estás empresas, porque los comisionistas pueden subir la tarifa hasta más de 50 por ciento de la tarifa establecida para ganar comisiones.
Pero resaltó que el turismo que llega a Cancún está informado de estos abusos y muchos ya no caen: prefieren tomar el camión que sale del aeropuerto a la central de autobuses del centro de Cancún.