Las quejas constantes de usuarios y turistas extranjeros por los abusos en las tarifas de empresas concesionarias de taxis en aeropuertos del País, como el de Cancún, han provocado acciones del gobierno federal.

Hace unos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia matutina que se están llevando a cabo mesas de diálogo con los concesionarios para establecer nuevas tarifas ante las constantes quejas de los usuarios.

En Cancún, el costo por ejemplo de un taxi concesionario desde el aeropuerto al Centro de la ciudad va desde los 850 hasta los mil 500 pesos, o incluso más a la zona hotelera. Los reportes de los turistas indican que llegan a cobrar 35 mil pesos hacia destinos como Holbox, Mahahual o Tulum.

Conductores de plataformas no pueden recoger pasaje en este lugar porque son intimidados por estás mismas empresas.

Aremi Pinzón, que trabaja en una empresa digital de transporte, señaló que recibió un servicio desde el aeropuerto y cuando recogió el pasaje, un transportista de estás empresas las amenazó, tanto a ella como a los turistas nacionales, diciendo que la Guardia Nacional tiene órdenes de detener a conductores “piratas”.

En la conferencia de Sheinbaum del miércoles pasado, la Presidenta señaló que “los taxis que trabajan dentro de los aeropuertos pagan un derecho federal” y que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes “debe revisar las tarifas porque se cobra por zonas (...) y en Cancún hay mucha queja, como en otras ciudades turísticas”.

Asimismo resaltó que los gobiernos estatales dan concesiones de taxi para que trabajen dentro del aeropuerto y recomendó que cada entidad también debe sentarse a dialogar para reducir tarifas.



¿Cuánto cobran los taxis autorizados del aeropuerto de Cancún?

Los taxis autorizados por el Aeropuerto Internacional de Cancún tienen en su plataforma por internet las tarifas autorizadas tomando como punto de partida el aeródromo y hacia diferentes puntos turísticos de Quintana Roo.

Los precios más caros son viajes redondos con destinos a Tulum, Mahahual o Holbox. Por ejemplo, del aeródromo a Tulum, un taxi compartido sencillo con 3 personas tiene un costo de 3 mi pesos. En taxi privado sencillo, 5 mil 400 pesos; y taxi de lujo o grupal, 10 mil 800 pesos.