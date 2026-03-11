Taxistas bloquean terminales del AICM en protesta contra plataformas digitales

Permisionarios de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bloquearon este 11 de marzo los accesos a las terminales 1 y 2 del recinto aeroportuario, en protesta contra la operación de plataformas digitales de transporte como Uber y DiDi dentro de la zona federal, a las que acusan de funcionar sin los permisos federales correspondientes.

Alrededor de 50 vehículos fueron estacionados entre los accesos 2 y 7 de la Terminal 1, lo que dificultó el tránsito vehicular y peatonal de los usuarios.

En la Terminal 2, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México replegaron a los manifestantes y los encapsularon tras un conato de enfrentamiento con los taxistas inconformes.

Los primeros agentes se desplegaron en las inmediaciones del aeropuerto cerca de las 8:00 horas, y nuevos grupos reforzaron el perímetro poco antes de las 11 horas del mismo día.

La protesta giró en torno a tres exigencias centrales.

La primera, que no se realicen reformas legales para adaptar la normatividad a los modelos de negocio de las aplicaciones y que las reglas del servicio sean iguales para todos los prestadores.

La segunda, que se combata la operación que los taxistas califican de ilegal por parte de los vehículos de plataformas dentro del aeropuerto.

La tercera, que en caso de que las empresas de aplicaciones deseen operar en el recinto, lo hagan con permisos oficiales otorgados por la autoridad federal competente y bajo el mismo esquema regulatorio que rige a los concesionarios tradicionales.

Miguel Ángel Téllez, representante de los permisionarios, señaló que hasta ese momento no había iniciado ningún proceso de negociación formal con el Gobierno.

“Hasta este momento no hay negociación. Ha habido intentos de desactivar el movimiento, pero no ha iniciado ningún tipo de negociación”, declaró.

Téllez añadió que los taxistas no rechazan la competencia, sino la asimetría regulatoria.

“Si hay una ley, pues que todo mundo la cumpla. No tenemos miedo a la competencia”.

“Si quieren competir, que la Secretaría les dé permisos, pero bajo las mismas reglas”, expuso respecto a la posibilidad de que las plataformas digitales operen en el AICM.

Carlos Navarro, otro representante del sector, precisó que el movimiento agrupa a más de mil 500 permisionarios del AICM, cuya actividad sostiene a más de 5 mil familias entre operadores y sus dependientes.

En el aeropuerto operan 11 empresas de taxis concesionados, aunque nueve de ellas participaron en la movilización, mientras dos decidieron no sumarse.

Los manifestantes señalaron que el conflicto con las plataformas digitales lleva alrededor de una década sin resolverse, pese a solicitudes formales para instalar mesas de trabajo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El martes 10 de marzo, los permisionarios acudieron a la Cámara de Diputados para buscar diálogo con legisladores, pero no fueron recibidos.

Téllez denunció que ni el legislador Ricardo Monreal ni Pedro Haces los atendieron durante su visita al recinto legislativo.

En respuesta a la escalada del conflicto, el AICM anunció que a partir del 12 de marzo de 2026 la Guardia Nacional iniciaría operativos para inhibir la operación de servicios irregulares de transporte dentro de la zona federal del aeropuerto.

La movilización del 11 de marzo obligó a decenas de pasajeros a caminar hacia las avenidas principales aledañas al recinto para intentar abordar transporte por aplicación o taxis convencionales fuera del área federal, en tanto los accesos permanecían bloqueados.