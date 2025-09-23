$!Telmex pone en operación Cable Submarino de San José del Cabo a Mazatlán

Teléfonos de México anunció la puesta en operación el Cable Submarino TMX5 que une a Baja California Sur con el resto del País, utilizando infraestructura de última generación.
Esta infraestructura incluye una red de 383 kilómetros de fibra óptica y en la que se invirtieron más de 25 millones de dólares.
De acuerdo con un comunicado de la empresa, el proyecto contribuye al desarrollo económico y social de la región, al mejorar la conectividad, así como la transmisión de voz, datos y video, consolidando a Telmex como el aliado tecnológico que impulsa actividades relevantes en la región como el turismo, comercio, educación, salud y entretenimiento, beneficiando directamente a los habitantes de la región.
La infraestructura está dimensionada para atender la creciente demanda de servicios en las próximas décadas, así como para mantener conectada a la región cuando se registren eventos naturales de gran impacto, ya que proporciona rutas alternas y redundantes.
El director general de Telmex, Héctor Slim Seade comentó que el inicio de operaciones de este nuevo cable submarino consolida la infraestructura de telecomunicaciones en el País, al tiempo que se atienden, a través de la conectividad, las necesidades económicas y de desarrollo que tiene una región tan importante como lo es la de Baja California Sur.
La empresa mencionó que el Cable Submarino TMX5 fue instalado con estricto apego a las disposiciones ambientales vigentes, con el acompañamiento técnico y normativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Marina, el Gobierno de Baja California Sur y autoridades locales, lo que garantizó la protección del entorno marino.
Con este esfuerzo, expuso, Telmex consolida su liderazgo, construyendo la mayor red nacional de fibra óptica con la mejor calidad y el equipo más capacitado de técnicos en telecomunicaciones, que mantiene a México a la vanguardia tecnológica y promueve el desarrollo digital del País.