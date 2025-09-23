$!Telmex pone en operación Cable Submarino de San José del Cabo a Mazatlán

Teléfonos de México anunció la puesta en operación el Cable Submarino TMX5 que une a Baja California Sur con el resto del País, utilizando infraestructura de última generación.

Esta infraestructura incluye una red de 383 kilómetros de fibra óptica y en la que se invirtieron más de 25 millones de dólares.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, el proyecto contribuye al desarrollo económico y social de la región, al mejorar la conectividad, así como la transmisión de voz, datos y video, consolidando a Telmex como el aliado tecnológico que impulsa actividades relevantes en la región como el turismo, comercio, educación, salud y entretenimiento, beneficiando directamente a los habitantes de la región.