Movimiento Ciudadano (MC) tendrá en enero de 2024 definido y autorizado a su candidato presidencial para la elección, dijo este sábado Dante Delgado, líder nacional de ese partido político.

“Para enero tendremos la candidatura presidencial autorizada por nuestros órganos de decisión”, comentó al medio Posta en Nuevo León.

Delgado recordó que su partido tendrá tres meses de 2024 para competir por la presidencia.

“El proceso electoral formal iniciará el próximo 3 de marzo, así que tendremos marzo, abril y mayo para que Movimiento Ciudadano logre ganar la presidencia de la República”, agregó.

El calendario de Movimiento Ciudadano rumbo a elección de 2024

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, definió las etapas y fechas en el calendario que seguirá su partido para definir candidatos “en tiempo y forma”, tras recordar que el resto de fuerzas políticas se han adelantado.

Así, Delgado dijo que la próxima semana que inicia el 25 de septiembre su partido se reunirá a nivel nacional para definir y aprobar la convocatoria para las candidaturas presidencial, de legisladores y gobernadores.

Luego, será en octubre cuando notifiqué al Instituto Nacional Electoral (INE) su convocatoria, las reglas de sus procesos internos para definir a sus candidatos a un puesto de elección popular en 2024.

Además, otra de las fechas clave para Movimiento Ciudadano será en noviembre, cuando inicie el registro interno de quienes aspiren a una candidatura, incluida la presidencial, por el partido naranja.

Delgado recordó que las precampañas conforme a la ley iniciarán el 20 de noviembre próximo.

Por tanto, insistió que su partido están en los tiempos que marca la ley electoral para definir candidatos y comenzar a hacer actos de proselitismo.

Movimiento Ciudadano va solo en elección presidencial de 2024, dice Delgado

A través de una carta difundida en redes sociales a finales de agosto pasado, el partido de Movimiento Ciudadano sostuvo que no irá en alianza para las elecciones de 2024.

En el documento titulado El 2024 nos va a poner a prueba a todos, Dante Delgado, Coordinador Nacional del partido, afirma que el proceso electoral del próximo año “no se trata de elegir entre las dos alianzas que representan pasado”.

“No se puede impulsar un cambio real recorriendo el mismo camino, con los mismos partidos y personajes que ya le fallaron al país una y otra vez“, sostiene.

Además, en la carta se destaca que “México no estaba obligado a decidir entre los que le fallaron a los mexicanos y los que prometieron cambiar la historia, solo para repetirla”.

“Nosotros no vamos a traicionar nuestros principios. No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso”, resalta el documento.

Ebrard y Movimiento Ciudadano

Tras perder el proceso interno de Morena para definir su virtual candidatura presidencial, Marcelo Ebrard dijo a principios de septiembre que analizaría la opción de e competir como abanderado de Movimiento Ciudadano, confirmaron fuentes cercanas a Animal Político.

Marcelo Ebrard descartó este jueves una candidatura presidencial independiente en la elección de 2024, pero sí analiza la opción de competir como abanderado de Movimiento Ciudadano, confirmaron fuentes cercanas a Animal Político.

Figuras dentro de Movimiento Ciudadano que se bajan de la contienda

Aunque dentro del partido naranja hay diferencias, por ejemplo, el gobernado de Jalisco, Enrique Alfaro, se descartó como candidato presidencial y ha criticado las posturas de Delgado.

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, descartó buscar la Presidencia de la República en los comicios del 2024.

De acuerdo con ABC Noticias, la noticia se dio a conocer durante una conferencia con estudiantes en el teatro de la Universidad de Monterrey.

Luis Donaldo Colosio destacó que le falta madurar en todos los sentidos y dijo que no será la persona que divida a la oposición.

Xóchitl Gálvez hizo un guiño a MC

Mientras que en agosto pasado, Xóchitl Gálvez Ruiz, que aún era aspirante a la candidatura presidencial por parte del Frente Amplio por México, aseguró que ella sí se ve en una alianza con Movimiento Ciudadano.

La senadora dijo que se deberían sumar liderazgos de ese partido al Frente porque está convencida de que Movimiento Ciudadano aportaría mucho en el propósito de ganar la Presidencia de la República.

“Yo sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo, primero a que yo sea realmente la coordinadora. Llegado el momento, no solo sumar el liderazgo de Enrique Alfaro, sumar el liderazgo de Luis Donaldo Colosio, de Dante Delgado, de Paty Mercado, de Noé (Castañón), de tantos y tantos personajes, de Verónica Delgadillo, a la que le tengo un enorme respeto por su lucha por el medio ambiente, a mí claro que me gustaría que MC fuera parte de este Frente Amplio por México”, dijo.